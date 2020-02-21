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Суд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчищення ділянки для будівництва заводу

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 15:17
Суд Німеччини дозволив Tesla продовжити розчищення ділянки для будівництва заводу
Фото: компанія Tesla (inventure.com.ua)

Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга відхилив термінові клопотання двох екологічних спілок

Суд Німеччини дав дозвіл виробнику електромобілів Tesla продовжити вирубку лісу під Берліном, де компанія збирається побудувати перший в Європі завод автоконцерну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Як повідомляється, Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга відхилив термінові клопотання двох екологічних спілок, які заявляли, що уряд не мав права давати дозвіл автоконцерну на вирубку лісу, яку вже почала компанія. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Екологи вважають, що рубка незаконна, оскільки остаточний проект будівництва заводу ще не затверджений.

Після критики екологічних груп керівництво Tesla вже оголосило різні заходи з переселення диких тварин з постраждалих районів.

Нагадаємо, 16 лютого Вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга постановив тимчасово призупинити розчищення ділянки та вирубку лісу на території, призначеній для будівництва заводу автоконцерну Tesla.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія з виробництва електромобілів Tesla побудує завод у Німеччині поблизу німецької столиці, який стане першим заводом у Європі. При заводі також планується відкриття інженерного і дизайнерського центру.

Новий завод буде розташовуватися поблизу з кордоном з Берліна і федеральної землі Бранденбург. Крім кросовера Tesla Model Y, на ньому будуть збиратися седани Tesla Model 3.

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