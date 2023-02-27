Cовременная война - современные решения: разведчики показали, как выполняют операции с дронами
Фото: разведчики показали, как выполняют операции с дронами (Getty Images)
Дроны стали незаменимыми помощниками украинских разведчиков, которые помогают нашим воинам более безопасно выполнять задачи.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
"Делаем разведку, узнаем кто и где находится, где противник, что у него есть, какое у него оружие, техника. Мы можем гранаты набрасывать, взять в плен и вернуться назад", - объяснил военный.
На дрон военные могут прикрепить систему сброса и гранату с дополнительным хвостовиком. После этого его поднимают в воздух и ищут цель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Бахмуте пограничники в ближнем бою уничтожили оккупантов-штурмовиков.
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