Cовременная война - современные решения: разведчики показали, как выполняют операции с дронами

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Делаем разведку, узнаем кто и где находится, где противник, что у него есть, какое у него оружие, техника. Мы можем гранаты набрасывать, взять в плен и вернуться назад", - объяснил военный.

На дрон военные могут прикрепить систему сброса и гранату с дополнительным хвостовиком. После этого его поднимают в воздух и ищут цель.