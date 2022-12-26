США обеспокоены вторжением Китая в воздушное пространство Тайваня
Соединенные Штаты Америки озабочены военной активностью Китая вблизи Тайваня и считают ее "провокационной" и "дестабилизирующей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Сегодня, 26 декабря в администрации президента США Джо Байдена заверили, что Вашингтон и дальше будет помогать Тайбэю.
"Мы будем продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и нашей политикой единого Китая", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.
Сегодня 71 самолет Китая, включая истребители и беспилотники, вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Тайваня. Из них 43 самолета пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая является неофициальным буфером между двумя сторонами.
Напомним, вчера, 26 декабря, Китай провел "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Объясняя, что это ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.
Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.
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