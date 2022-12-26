США обеспокоены вторжением Китая в воздушное пространство Тайваня

Соединенные Штаты Америки озабочены военной активностью Китая вблизи Тайваня и считают ее "провокационной" и "дестабилизирующей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 26 декабря в администрации президента США Джо Байдена заверили, что Вашингтон и дальше будет помогать Тайбэю.

"Мы будем продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны в соответствии с нашими давними обязательствами и нашей политикой единого Китая", - говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.