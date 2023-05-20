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CША посилюватимуть стримування РФ в Чорноморському регіоні, - Пентагон

Фото: США планують посилити стримування РФ в Чорноморському регіоні
Автор: Антон Малиновський

США планують посилити стримування Росії у Чорноморському регіоні шляхом об'єднання сил союзників та проведення спільних навчань.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні - ред.) над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань", - пояснила Карлін.

За її словами, така взаємодія передбачає також розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морі. Вона також зазначила, що нарощування стримування допоможе США впоратись з Китаєм та Росією, яку зараз визначають як "гостру загрозу".

Нагадаємо, що 9 травня Сполучені Штати Америки направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря.

А дло цього російський винищувач Су-35 перехопив над Чорним морем польський гвардійський літак L410 Turbolet.

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Сполучені Штати Америки