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США будут усиливать сдерживание РФ в Черноморском регионе, - Пентагон

Фото: США планируют усилить сдерживание РФ в Черноморском регионе
Автор: Антон Малиновский

США планируют усилить сдерживание России в Черноморском регионе путем объединения сил союзников и проведения совместных учений.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам стратегии, планов и возможностей Мара Карлин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с союзниками по НАТО (в Черноморском регионе – ред.) над модернизацией в военной сфере с целью противодействия российской военной угрозе, в том числе путем усиления позиций и проведения учений", - пояснила Карлин.

По ее словам, такое взаимодействие предполагает расширение обмена информацией с целью общей оценки ситуации в море. Она также отметила, что наращивание сдерживания поможет США справиться с Китаем и Россией, которая сейчас определяется как "острая угроза".

Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки направили разведывательный беспилотник в район Черного моря.

А для этого российский истребитель Су-35 перехватил над Черным морем польский гвардейский самолет L410 Turbolet.

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