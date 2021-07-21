ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля

Новина українською →
США , Среда 21 июля 2021 16:02
Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля Фото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, под руководством четырех астронавтов отчалил от Международной космической станции (МКС). Его место займет корабль CST-100 Starliner от компании Boeing.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт NASA.

Пресс-служба отмечает, что Crew Dragon был вынужден перестыковать на зенитный узел американского модуля Harmony, чтобы 30 июля, в рамках тестового полета в беспилотном режиме, его место занял космический корабль CST-100 Starliner.

В общем, перестыковка заняла около 50 минут времени.

Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабляФото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)

Стоит отметить, что Crew Dragon прибыл на МКС 24 апреля. Уже в середине или же в начале ноября текущего года, космический корабль вместе с космонавтами вернется на Землю.

Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабляФото: Crew Dragon перестыковался на МКС, чтобы освободить место для другого корабля (twitter.com/spacex)

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA МКС
NEWS
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта