Crew Dragon перестикувався на МКС, щоб звільнити місце для іншого корабля
Crew Dragon, що належить компанії Ілона Маска SpaceX, під керівництвом чотирьох астронавтів відчалив від Міжнародної космічної станції (МКС). Його місце займе корабель CST-100 Starliner від компанії Boeing.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт NASA.
Пресслужба зазначає, що Crew Dragon був змушений перестикувати на зенітний вузол американського модуля Harmony, щоб 30 липня, в рамках тестового польоту в безпілотному режимі, його місце зайняв космічний корабель CST-100 Starliner.
Загалом, перестиковка зайняла близько 50 хвилин часу.
Фото: Crew Dragon перестикувався на МКС, щоб звільнити місце для іншого корабля (twitter.com/spacex)
Варто відзначити, що Crew Dragon прибув на МКС 24 квітня. Вже в середині або ж на початку листопада поточного року, космічний корабель разом з космонавтами повернеться на Землю.
Фото: Crew Dragon перестикувався на МКС, щоб звільнити місце для іншого корабля (twitter.com/spacex)