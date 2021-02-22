COVID-вспышка на Прикарпатье: начали работу карантинные КПП

Для предотвращения распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных блокпостов. КПП будут работать для осуществления особого порядка въезда и выезда из отдельных населенных пунктов.
На КПП работают полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими.
На пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы.
Сообщается, что 5 КПП будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 - с 06:00 до 21:00.
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
В полиции подчеркнули, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
"Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств", уточнили правоохранители.
Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. После этого местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля.
Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.