COVID-вспышка на Прикарпатье: начали работу карантинные КПП

На КПП работают полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими.

На пунктах контролируют соблюдение карантина в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы.

Сообщается, что 5 КПП будут работать в круглосуточном режиме, еще 11 - с 06:00 до 21:00.

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

В полиции подчеркнули, что не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

"Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств", уточнили правоохранители.