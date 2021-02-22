COVID-спалах на Прикарпатті: почали роботу карантинні КПП

На КПП працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями.

На пунктах контролюють дотримання карантину у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи.

Повідомляється, що 5 КПП будуть працювати у цілодобовому режимі, ще 11 - з 06:00 до 21:00.

Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.

У поліції підкреслили, що не блокують, не обмежують і не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

"Таким рішенням встановлено особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів", уточнили правоохоронці.