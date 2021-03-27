COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали почти 18 тысяч прививок

В Украине за прошедшие сутки сделали 17 939 прививок от коронавируса . Это на 799 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов .

Больше всего прививок за пятницу сделали в Киеве (1650), меньше всего - в Черновицкой области (270). В целом по регионам за сутки сделано столько прививок:

Киев - 1650;

Винницкая область - 830;

Волынская область - 280;

Днепропетровская область - 1320;

Донецкая область - 770;

Житомирская область - 690;

Закарпатская - 420;

Запорожская область - 590;

Ивано-Франковская область - 629;

Киевская область - 1170;

Кировоградская область - 460;

Луганская область - 340;

Львовская область - 1060;

Николаевская область - 600;

Одесская область - 400;

Полтавская область - 700;

Ровенская область - 650;

Сумская область - 1080;

Тернопольская область - 590;

Харьковская область - 390;

Херсонская область - 1190;

Хмельницкая область - 640;

Черкасская область - 710;

Черновицкая область - 270;

Черниговская область - 510.

Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

С начала кампании первую дозу вакцины получили 192 263 человека, обе дозы - один украинец.

По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.