COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали почти 18 тысяч прививок
В Украине за прошедшие сутки сделали 17 939 прививок от коронавируса. Это на 799 меньше, чем днем ранее.
Больше всего прививок за пятницу сделали в Киеве (1650), меньше всего - в Черновицкой области (270). В целом по регионам за сутки сделано столько прививок:
- Киев - 1650;
- Винницкая область - 830;
- Волынская область - 280;
- Днепропетровская область - 1320;
- Донецкая область - 770;
- Житомирская область - 690;
- Закарпатская - 420;
- Запорожская область - 590;
- Ивано-Франковская область - 629;
- Киевская область - 1170;
- Кировоградская область - 460;
- Луганская область - 340;
- Львовская область - 1060;
- Николаевская область - 600;
- Одесская область - 400;
- Полтавская область - 700;
- Ровенская область - 650;
- Сумская область - 1080;
- Тернопольская область - 590;
- Харьковская область - 390;
- Херсонская область - 1190;
- Хмельницкая область - 640;
- Черкасская область - 710;
- Черновицкая область - 270;
- Черниговская область - 510.
Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.
С начала кампании первую дозу вакцины получили 192 263 человека, обе дозы - один украинец.
По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили 17 424 новых случая COVID-19. Больше всего заражений во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Ранее РБК-Украина писало, что в Министерство здравоохранения недовольны темпами вакцинации в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
Также сообщалось, что вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы начнут получать в конце мая.