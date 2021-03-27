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COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали почти 18 тысяч прививок

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 09:12
COVID-вакцинация в Украине: за сутки сделали почти 18 тысяч прививок Фото: в Украине уже вакцинировали почти 200 тысяч человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали 17 939 прививок от коронавируса. Это на 799 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего прививок за пятницу сделали в Киеве (1650), меньше всего - в Черновицкой области (270). В целом по регионам за сутки сделано столько прививок:

  • Киев - 1650;
  • Винницкая область - 830;
  • Волынская область - 280;
  • Днепропетровская область - 1320;
  • Донецкая область - 770;
  • Житомирская область - 690;
  • Закарпатская - 420;
  • Запорожская область - 590;
  • Ивано-Франковская область - 629;
  • Киевская область - 1170;
  • Кировоградская область - 460;
  • Луганская область - 340;
  • Львовская область - 1060;
  • Николаевская область - 600;
  • Одесская область - 400;
  • Полтавская область - 700;
  • Ровенская область - 650;
  • Сумская область - 1080;
  • Тернопольская область - 590;
  • Харьковская область - 390;
  • Херсонская область - 1190;
  • Хмельницкая область - 640;
  • Черкасская область - 710;
  • Черновицкая область - 270;
  • Черниговская область - 510.

Вакцинация проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

С начала кампании первую дозу вакцины получили 192 263 человека, обе дозы - один украинец.

По состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 17 424 новых случая COVID-19. Больше всего заражений во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Министерство здравоохранения недовольны темпами вакцинации в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Также сообщалось, что вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы начнут получать в конце мая.

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