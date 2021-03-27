COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили майже 18 тисяч щеплень

В Україні за минулу добу зробили 17 939 щеплень від коронавірусу . Це на 799 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов .

Найбільше щеплень за п'ятницю зробили в Києві (1650), найменше - у Чернівецькій області (270). В цілому по регіонах за добу зроблено стільки щеплень:

Київ - 1650;

Вінницька область - 830;

Волинська область - 280;

Дніпропетровська область - 1320;

Донецька область - 770;

Житомирська область - 690;

Закарпатська - 420;

Запорізька область - 590;

Івано-Франківська область - 629;

Київська область - 1170;

Кіровоградська область - 460;

Луганська область - 340;

Львівська область - 1060;

Миколаївська область - 600;

Одеська область - 400;

Полтавська область - 700;

Рівненська область - 650;

Сумська область - 1080;

Тернопільська область - 590;

Харківська область - 390;

Херсонська область - 1190;

Хмельницька область - 640;

Черкаська область - 710;

Чернівецька область - 270;

Чернігівська область - 510

Вакцинація проводилася 180 мобільними бригадами по імунізації та 493 пунктами щеплення.

З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 192 263 людини, обидві дози - один українець.

За станом на 26 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.