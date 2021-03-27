COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили майже 18 тисяч щеплень
В Україні за минулу добу зробили 17 939 щеплень від коронавірусу. Це на 799 менше, ніж днем раніше.
Найбільше щеплень за п'ятницю зробили в Києві (1650), найменше - у Чернівецькій області (270). В цілому по регіонах за добу зроблено стільки щеплень:
- Київ - 1650;
- Вінницька область - 830;
- Волинська область - 280;
- Дніпропетровська область - 1320;
- Донецька область - 770;
- Житомирська область - 690;
- Закарпатська - 420;
- Запорізька область - 590;
- Івано-Франківська область - 629;
- Київська область - 1170;
- Кіровоградська область - 460;
- Луганська область - 340;
- Львівська область - 1060;
- Миколаївська область - 600;
- Одеська область - 400;
- Полтавська область - 700;
- Рівненська область - 650;
- Сумська область - 1080;
- Тернопільська область - 590;
- Харківська область - 390;
- Херсонська область - 1190;
- Хмельницька область - 640;
- Черкаська область - 710;
- Чернівецька область - 270;
- Чернігівська область - 510
Вакцинація проводилася 180 мобільними бригадами по імунізації та 493 пунктами щеплення.
З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 192 263 людини, обидві дози - один українець.
За станом на 26 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.
Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 17 424 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень у Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській областях і в Києві.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я незадоволені темпами вакцинації в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.
Також повідомлялося, що другу дозу вакцини AstraZeneca українці почнуть отримувати в кінці травня.