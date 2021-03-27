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COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили майже 18 тисяч щеплень

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 09:12
COVID-вакцинація в Україні: за добу зробили майже 18 тисяч щеплень Фото: в Україні вже вакцинували майже 200 тисяч осіб (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробили 17 939 щеплень від коронавірусу. Це на 799 менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше щеплень за п'ятницю зробили в Києві (1650), найменше - у Чернівецькій області (270). В цілому по регіонах за добу зроблено стільки щеплень:

  • Київ - 1650;
  • Вінницька область - 830;
  • Волинська область - 280;
  • Дніпропетровська область - 1320;
  • Донецька область - 770;
  • Житомирська область - 690;
  • Закарпатська - 420;
  • Запорізька область - 590;
  • Івано-Франківська область - 629;
  • Київська область - 1170;
  • Кіровоградська область - 460;
  • Луганська область - 340;
  • Львівська область - 1060;
  • Миколаївська область - 600;
  • Одеська область - 400;
  • Полтавська область - 700;
  • Рівненська область - 650;
  • Сумська область - 1080;
  • Тернопільська область - 590;
  • Харківська область - 390;
  • Херсонська область - 1190;
  • Хмельницька область - 640;
  • Черкаська область - 710;
  • Чернівецька область - 270;
  • Чернігівська область - 510

Вакцинація проводилася 180 мобільними бригадами по імунізації та 493 пунктами щеплення.

З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 192 263 людини, обидві дози - один українець.

За станом на 26 березня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 17 424 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень у Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я незадоволені темпами вакцинації в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

Також повідомлялося, що другу дозу вакцини AstraZeneca українці почнуть отримувати в кінці травня.

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