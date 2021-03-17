COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 833 новых заражения

За вчера госпитализировали 4887 человек; умерли 289 человек и выздоровели 5467 пациентов. Отметим, что вчера Минздрав сообщал о 9642 новых случаях COVID-19, почти на две тысячи меньше, чем сегодня.

За сутки сделали 121 144 тестирования (в частности методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За все время пандемии подтвердили 1 489 023 случая коронавируса. Выздоровели от этого вируса 1 237 676 человек, а умерли 28 986 пациентов.