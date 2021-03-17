RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-статистика погіршується: в Україні 11 833 нових зараження

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні 11 833 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Одеській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 4 887 осіб; померли 289 людей та одужали 5 467 пацієнтів. Зазначимо, що вчора МОЗ повідомляв про 9 642 нових випадки COVID-19, що майже на дві тисячі менше, ніж сьогодні.

За добу зробили 121 144 тестування (зокрема методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

За весь час пандемії підтвердили 1 489 023 випадки коронавірусу. Одужали від цього вірусу 1 237 676 осіб, а померли 28 986 пацієнтів.

Нагадаємо, до цього Степанов розповів, чи було зафіксовано в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.

Крім того, в МОЗ розповіли, що потрібно робити, якщо у вас з'явилася побічна реакція на щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
Читайте також
COVID-вакцинація в Україні: побічні реакції на щеплення становлять 0,5%
Степанов про можливість відмови від AstraZeneca: потрібно дочекатися офіційних досліджень
Прогноз погоди