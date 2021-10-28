COVID-сертификаты будут отбирать у невакцинированных: объяснение Минцифры

Какие есть сложности

Масштаб этой проблемы оценить довольно сложно. Потому как тот факт, что врач делает прививку - это медицинская тайна, сообщил Баник.

"Есть какое-то количество таких случаев, правоохранительные органы совершенно точно ими занимаются. Ответственность за это тоже есть, врач наказывается, до 3 лет лишения свободы, и 170 тысяч гривен может быть штраф", - напомнил он.

Узнать о том, настоящий или нет COVID-сертификат можно только, если пациент заболеет.

"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это не сложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - объяснили в Минцифры.

COVID-сертификаты будут отбирать

Случаев удаления сертификатов еще не было, но власти близки к этому, сообщил Баник.

"До конца года уже можно будет выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации", - отметил он.