COVID-сертифікати відбиратимуть у невакцинованих: пояснення Мінцифри

Які є складнощі

Масштаб цієї проблеми оцінити досить складно. Тому як той факт, що лікар робить щеплення - це медична таємниця, повідомив Банік.

"Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до 3 років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф", - нагадав він.

Дізнатися про те, справжній чи ні COVID-сертифікат можна тільки, якщо пацієнт захворіє.

"Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову", - пояснили в Мінцифри.

COVID-сертифікати відбиратимуть

Випадків видалення сертифікатів ще не було, але влада близька до цього, повідомив Банік.

"До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію", - зазначив він.