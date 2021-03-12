COVID в Киеве: в столичных больницах находится рекордное число пациентов с начала пандемии

В Киеве увеличивается количество госпитализированных в больницы пациентов с коронавирусом. Сегодня в столичных больницах находится рекордное число больных COVID с начала пандемии.
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Сейчас в больницах столицы проходят лечение 2548 пациентов с COVID, из которых 1689 - в тяжелом состоянии.
"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция", - заявил Кличко.
Он добавил, что кислородную поддержку получают 1978 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве и еще семи областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом столица продолжает находиться в "оранжевой" зоне карантина, которая является предупредительной перед введением локдауна.
Также киевские власти объяснили, будут ли запрещать работу транспорта в случае введения в столице локдауна.
Отметим, всего в Украине за вчера подтвердили самое большое число новых случаев COVID с 11 декабря - заразились почти 13 тысяч человек.