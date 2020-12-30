Из COVID-фонда использовали более 79% средств

Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали уже 57 млрд гривен. Это составляет 79,3% всех средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 28 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 57,1 млрд гривен (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета. Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств, или 65,6%", - указано в сообщении.

На закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн; на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения потратили почти 2 млрд гривен из выделенных 4 млрд гривен.

Местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд гривен; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам выделили 5,5 млрд гривен из предусмотренных на эти цели 6 млрд.

На социальную защиту уже направлено 12,8 млрд из предусмотренных 17,4 млрд гривен.

"На строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Также законом № 1006-IX средства фонда увеличили на 8,9 млрд грн. Из них 5 млрд гривен Кабинет министров направил на одноразовую материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления карантина.

При этом почти 1,4 млрд гривен предусмотрены на приобретение вакцины против COVID-19.

Напомним, 14 декабря Кабмин перераспределил некоторые расходы государственного бюджета. Расходы Фонда борьбы с COVID-19 увеличены на 6 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду государственного бюджета составлял 66 млрд гривен, кассовые расходы - 45,5 млрд гривен.