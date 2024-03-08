В Cosmolot заявили, що правоохоронці штучно блокують можливість компанії сплати податки

Як зазначають в прес-релізі, Cosmolot має сплатити 1 000 837 722 грн податків за четвертий квартал 2023 року до 11 березня 2024 року. Відрахування податків компанія почала з гривневих рахунків і щодня сплачує по 100 млн грн. Проте гривні не вистачає для виплати всієї суми.

Ситуацію могли б врятувати залишки на валютних рахунках, але банки відмовляють конвертувати валюту для сплати податку через арешт рахунків правоохоронцями.

"Правоохоронці намагаються зробити так, щоб Cosmolot не сплатив податки. Зараз всі претензії БЕБ та інших структур не мають жодного обґрунтування. Але якщо компанія не сплатить податки за звітний період, силові структури цим скористаються і виправдають свої протиправні дії стосовно компанії", - йдеться в зверненні.

На переконання представників компанії, це продовження тиску, під яким Cosmolot знаходиться останній рік.

"В січні 2024 року протиправні дії БЕБ, прокуратури, Нацбанку та інших державних структур досягли критичної точки. БЕБ і Держфінмоніторинг безпідставно заблокували частину коштів Cosmolot без жодних пояснень. Всього за один день 1 лютого були організовані постанова слідчого, прокурора та ухвала суду про арешт рахунків. 5 лютого компанія подала апеляційну скаргу. За законом скарга мала бути розглянута впродовж трьох днів. Але розгляд призначили на 27 березня", - заявляють в компанії.

Дії силовиків блокують роботу компанії та заважають державі отримати гроші у той час, коли РНБО випустило рекомендацію для правоохоронних органів утриматися від дій, які можуть блокувати роботу підприємств, додають в компанії.

"Це лише один з випадків безпідставного тиску, під яким вже рік знаходиться компанія. Cosmolot відкритий до спілкування з медіа і готовий розповісти про всі подібні ситуації, які трапились протягом зазначеного часу", - зазначеної у зверненні.

В компанії також нагадали, що у 2023 Cosmolot залучила іноземні інвестиції. Британський підприємець Арнульф Дамерау обрав компанію Cosmolot через прозору та відповідальну діяльність компанії.

"Cosmolot є одним з найбільших платників податків в Україні. Лише за 2023 рік компанія принесла бюджету понад 2,4 млрд грн, що складає майже 25% від усіх надходжень гральної сфери", - зазначили в компанії.

Раніше повідомлялось, що Cosmolot надало ЗСУ допомогу на понад 130 млн грн.