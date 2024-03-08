В Cosmolot заявили, что правоохранители искусственно блокируют возможность компании уплатить налоги

Как отмечают в пресс-релизе, Cosmolot должен уплатить 1 000 837 722 грн. налогов за четвертый квартал 2023 года до 11 марта 2024 года. Отчисления налогов компания начала с гривневых счетов и ежедневно платит по 100 млн грн. Однако гривни не хватает для выплаты всей суммы.

Ситуацию могли бы спасти остатки на валютных счетах, но банки отказывают конвертировать валюту для уплаты налога из-за ареста счетов правоохранителями.

"Правоохранители пытаются сделать так, чтобы Cosmolot не уплатил налоги. Сейчас все претензии БЭБ и других структур не имеют никакого обоснования. Но если компания не уплатит налоги за отчетный период, силовые структуры этим воспользуются и оправдают свои противоправные действия по отношению к компании", - говорится в обращении.

По мнению представителей компании, это продолжение давления, под которым Cosmolot находится последний год.

"В январе 2024 года противоправные действия БЭБ, прокуратуры, Нацбанка и других государственных структур достигли критической точки. БЭБ и Госфинмониторинг безосновательно заблокировали часть средств Cosmolot без объяснений. Всего за один день 1 февраля были организованы постановление следователя, прокурора и определение суда об аресте счетов 5 февраля компания подала апелляционную жалобу. По закону жалоба должна была быть рассмотрена в течение трех дней. Но рассмотрение назначено на 27 марта", - заявляют в компании.

Действия силовиков блокируют работу компании и мешают государству получить деньги в то время, когда СНБО выпустил рекомендацию для правоохранительных органов воздержаться от действий, которые могут блокировать работу предприятий, добавляют в компании.

"Это лишь один из случаев безосновательного давления, под которым уже год находится компания. Cosmolot открыт для общения с медиа и готов рассказать обо всех подобных ситуациях, которые случились в течение указанного времени", - говорится в обращении.

В компании также напомнили, что в 2023 году Cosmolot привлекла иностранные инвестиции. Британский предприниматель Арнульф Дамерау избрал компанию Cosmolot из-за прозрачной и ответственной деятельности компании.

"Cosmolot является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Только за 2023 год компания принесла бюджету более 2,4 млрд грн, что составляет почти 25% от всех поступлений игровой сферы", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Cosmolot предоставило ВСУ помощь более чем на 130 млн грн.