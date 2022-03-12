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Colgate-Palmolive приостановила продажи своих товаров и отказалась от инвестиций в России

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Нью-Йорк, Суббота 12 марта 2022 03:20
Colgate-Palmolive приостановила продажи своих товаров и отказалась от инвестиций в России Фото: Colgate-Palmolive приостановила импорт товаров в Россию и отказалась от инвестиций (twitter.com/RevistaenSalud)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский производитель гигиенических средств и бытовой химии Colgate-Palmolive ограничил импорт товаров и отказался от инвестиций в России. В компании подчеркнули, что решение связано с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"В России мы прекратили все капиталовложения, медийную и рекламную деятельность, а также приостановили импорт и продажи, кроме основных товаров для здоровья и гигиены", - говорится в заявлении американского производителя.

В компании добавили, что глубоко опечалены войной России против Украины, оказывающую негативное воздействие на людей в регионе. Производитель выразил надежду на скорейшее разрешение военного конфликта.

Colgate-Palmolive - американская компания, производящая средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину более 300 международных компаний приостановили или прекратили работу на рынке РФ. По прогнозам экспертов, до конца 2022 года около 9 млн россиян потеряют работу.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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