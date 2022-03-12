Colgate-Palmolive призупинила продажі своїх товарів і відмовилася від інвестицій в Росії

Американський виробник гігієнічних засобів і побутової хімії Colgate-Palmolive обмежив імпорт товарів і відмовився від інвестицій в Росії. У компанії підкреслили, що рішення пов'язане з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"У Росії ми припинили всі капіталовкладення, медійну і рекламну діяльність, а також призупинили імпорт і продажі, крім основних товарів для здоров'я і гігієни", - йдеться в заяві американського виробника.

У компанії додали, що глибоко засмучені війною Росії проти України, що надає негативний вплив на людей в регіоні. Виробник висловив надію на якнайшвидше вирішення військового конфлікту.

Colgate-Palmolive - американська компанія, що виробляє засоби для гігієни рота, зубні пасти та щітки, корми для домашніх тварин, побутову хімію.