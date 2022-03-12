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Colgate-Palmolive призупинила продажі своїх товарів і відмовилася від інвестицій в Росії

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Нью-Йорк, Субота 12 березня 2022 03:20
Colgate-Palmolive призупинила продажі своїх товарів і відмовилася від інвестицій в Росії Фото: Colgate-Palmolive призупинила імпорт товарів до Росії і відмовилася від інвестицій (twitter.com/RevistaenSalud)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський виробник гігієнічних засобів і побутової хімії Colgate-Palmolive обмежив імпорт товарів і відмовився від інвестицій в Росії. У компанії підкреслили, що рішення пов'язане з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"У Росії ми припинили всі капіталовкладення, медійну і рекламну діяльність, а також призупинили імпорт і продажі, крім основних товарів для здоров'я і гігієни", - йдеться в заяві американського виробника.

У компанії додали, що глибоко засмучені війною Росії проти України, що надає негативний вплив на людей в регіоні. Виробник висловив надію на якнайшвидше вирішення військового конфлікту.

Colgate-Palmolive - американська компанія, що виробляє засоби для гігієни рота, зубні пасти та щітки, корми для домашніх тварин, побутову хімію.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну понад 300 міжнародних компаній призупинили або припинили роботу на ринку РФ. За прогнозами експертів, до кінця 2022 року близько 9 млн росіян втратять роботу.

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