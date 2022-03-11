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Более 300 мировых компаний приостановили или прекратили свою деятельность в РФ, - Госдеп

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 02:03
Более 300 мировых компаний приостановили или прекратили свою деятельность в РФ, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что санкции против России уже начали оказывать влияние. По его словам, более 300 компаний приостановили или прекратили работу на российском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Прайса в ходе брифинга.

Он отметил, что действия США с союзниками и партнерами уже начинают действовать - рубль близок к обесцениванию, его стоимость меньше копейки. Прайс добавил, что кредитный рейтинг России достиг "мусорного статуса",

"Ее (России - ред.) фондовый рынок остается закрытым, и более 300 компаний остановили или прекратили свою деятельность на российском рынке", - уточнил представитель Госдепа.

Напомним, после вторжения России в Украину мировые компании начали массово уходить с российского рынка. Так, 10 марта глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила приостановить поддержку российской сети, а Формула-1 решила оборвать все связи с РФ.

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