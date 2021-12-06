UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN

Автор: Ольга Белей

Администрация американского президента Джо Байдена объявит на этой неделе, что правительственные чиновники США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Таким образом, будет объявлен дипломатический бойкот игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит, что официальные лица правительства США не будут присутствовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и объявят о дипломатическом бойкоте", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников.

При этом уточняется, что он не будет касаться участников соревнований, в частности спортсменов. Американские атлеты тоже смогут участвовать в Олимпийских играх.

Как стало известно, Совет национальной безопасности обсуждал бойкот "в частном порядке", утверждает СМИ. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Олимпиаду из-за нарушения прав человека и агрессии Китая по отношению к Тайваню.

Стоит отметить, что Вашингтон уже ранее сообщал, что рассматривает возможность введения бойкота Олимпиады в Пекине. В ноябре Белый дом отмечал, что решение по этому вопросу еще не принято. Известно, что вероятность бойкота рассматривают Великобритания и Австралия.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайОлимпиада