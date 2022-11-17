CNN: республіканці відвойовують Палату представників США. Що це означає

За підсумками проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія подолала поріг 218 місць, необхідних для контролю над Нижньою палатою представників. Цього достатньо, щоб загальмувати порядок денний президента Джо Байдена на наступні 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому у демократів залишається контроль у Сенаті, Верхній палаті Конгресу.

Втім, у штаті Джорджія все ще очікують передвиборчі перегони, рішення щодо яких буде прийнято під час другого туру в грудні, і це визначить, наскільки численними буде більшість представників Демократичної партії.

Щодо Нижньої палати Конгресу, то за даними CBS, тепер Республіканська партія, за прогнозами, отримає в 435-місцевій палаті від 218 до 223 місць.

Що очікується у Конгресі США

За прогнозами CNN, перемога республіканців у Палаті представників покладе край другому терміну перебування демократки Ненсі Пелосі на посаді спікера в січні. Замість неї буде конгресмен від Каліфорнії, республіканець Кевін Маккарті.

Зважаючи на те, що перевага республіканців забезпечується мінімальним відривом, управління Республіканською конференцією може стати "складним завданням для партійних лідерів".

Нова Палата представників, очолювана республіканцями, "безперечно зробить життя Білого дому нестерпним" до кінця президентського терміну Байдена, гальмуючи його порядок денний.

Розколотий уряд може викликати серію зіткнень між Республіканською палатою та контрольованим демократами Білим домом через податкову політику, витрати та "навіть обсяг допомоги США Україні".

У середу ввечері глава держави привітав лідера меншості в Палаті представників Кевіна Маккарті, заявивши у своїй заяві, що він "готовий працювати з республіканцями в Палаті представників, щоб досягти результатів для працюючих сімей".

При цьому очікується, що республіканці зможуть активувати свої плани стосовно проведення постійних розслідувань щодо Білого дому, адміністрації та сина президента Хантера.

"З огляду на реальність поділу влади у Вашингтоні та право вето Байдена, Республіканська партія щосили намагатиметься втілити свій власний порядок денний у закон. Але це може діяти як політична зброя Трампа, у намаганнях завдати шкоди Байдену напередодні їхнього можливого матчу-24 ", - йдеться у публікації.

На думку CNN, найнебезпечніше потенційне зіткнення може статися через необхідність коли-небудь підняти стелю запозичень уряду США. Так, республіканці обіцяли вимагати різко скоротити витрати в обмін на голосування за закон із цього питання, і "ця позиція викличе критику за те, що вони тримають світову економіку в заручниках з політичних причин".

"Нездатність зняти ліміт боргу призведе до дефолту Сполучених Штатів за своїми зобов'язаннями, занурить економіку у глибоку кризу", - зазначають політичні оглядачі.

Маккарті на посаді спікера палати представників, ймовірно, втілюватиме в життя свою обіцянку приділити першочергову увагу боротьбі з інфляцією та зростанню злочинності, і безпеці кордонів (імміграційна ініціатива та законопроект про контроль кордону).