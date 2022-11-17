CNN: республиканцы отвоевывают Палату представителей США. Что это означает

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия преодолела порог в 218 мест, необходимых для контроля над Нижней палатой представителей. Этого достаточно, чтобы затормозить повестку дня президента Джо Байдена на следующие 2 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

При этом у демократов остается контроль в Сенате, Верхней палате Конгресса.

Впрочем, в штате Джорджия все еще предстоит предвыборная гонка, решение по которой будет принято во время второго тура в декабре, и это определит, насколько многочисленным будет большинство представителей Демократической партии.

Что касается Нижней палаты Конгресса, то по данным CBS, теперь Республиканская партия, по прогнозам, получит в 435-местной палате от 218 до 223 мест.

Что ожидается в Конгрессе США

По прогнозам CNN, победа республиканцев в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократки Нэнси Пелоси на посту спикера в январе. Вместо нее будет конгрессмен от Калифорнии, республиканец Кевин Маккарти.

Учитывая, что перевес республиканцев обеспечивается минимальным отрывом, управление Республиканской конференцией может стать "сложной задачей для партийных лидеров".

Новая Палата представителей, возглавляемая республиканцами, "несомненно сделает жизнь Белого дома невыносимой" до конца президентского срока Байдена, тормозя его повестку дня.

Расколотое правительство может вызвать серию столкновений между Республиканской палатой и контролируемым демократами Белым домом из-за налоговой политики, расходов и "даже объема помощи США Украине".

В среду вечером глава государства поздравил лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти, заявив в своем заявлении, что он "готов работать с республиканцами в Палате представителей, чтобы добиться результатов для работающих семей".

При этом ожидается, что республиканцы смогут активировать свои планы по проведению постоянных расследований в отношении Белого дома, администрации и сына президента Хантера.

"Учитывая реальность разделения власти в Вашингтоне и право вето Байдена, Республиканская партия будет изо всех сил пытаться воплотить свою собственную повестку дня в закон. Но это может действовать как политическое оружие Трампа, в попытках нанести ущерб Байдену в преддверии их возможного матча-реванша в 2024 году", - говорится в публикации.

По мнению CNN, самое опасное потенциальное столкновение может произойти из-за необходимости когда-либо поднять потолок заимствований правительства США. Так, республиканцы обещали требовать резко сократить расходы в обмен на голосование за закон по этому вопросу, и "эта позиция вызовет критику за то, что они держат мировую экономику в заложниках по политическим причинам".

"Неспособность снять лимит долга приведет к дефолту Соединенных Штатов по своим обязательствам, погрузит экономику в глубокий кризис", - отмечают политическое обозреватели.

Маккарти на посту спикера палаты представителей, вероятно, будет воплощать в жизнь свое обещание уделить первоочередное внимание борьбе с инфляцией и ростом преступности, и безопасности границ (иммиграционная инициатива и законопроект о контроле границы).