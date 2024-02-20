CNN написало про десятки тисяч окупантів на Запорізькому напрямку. У ЗСУ відреагували

Що написало CNN

Учора, 19 лютого, видання CNN з посиланням на неназвані російські та українські джерела повідомило, що окупанти масово нарощують присутність на півдні України. Це стосується Запорізького напрямку.

Журналісти уточнювали, що на тій ділянці ворог уже зосередив 50-тисячне угрупування своїх солдатів.

Реакція Лиховія

Спікер оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій вже відреагував на таку інформацію ЗМІ.

"Ці кілька десятків тисяч людей з окупаційної армії не чинять такого тиску, як в Авдіївці, тому що це інші обставини та умови. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник розподіляє всю цю кількість уздовж цієї лінії своєї фортифікації", - розповів він.

При цьому, за словами Лиховія, якщо росіяни вирішать забрати свої сили з флангів, то українські захисники можуть цим скористатися і зайти туди.

Ситуація у районі Роботиного

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті писав про те, що росіяни продовжують штурми в районі Роботиного.

При цьому російські пропагандисти стверджували, що окупанти нібито підійшли до околиць села.

Також нещодавно стало відомо, що українські захисники під Роботиним взяли в полон двох зрадників з Криму.