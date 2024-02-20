UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

CNN написало про десятки тисяч окупантів на Запорізькому напрямку. У ЗСУ відреагували

Ілюстративне фото: CNN написало про десятки тисяч окупантів на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти нібито зосередили на Запорізькому напрямку близько 50 тисяч солдатів. Але вони не становлять такої загрози, як в Авдіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Що написало CNN

Учора, 19 лютого, видання CNN з посиланням на неназвані російські та українські джерела повідомило, що окупанти масово нарощують присутність на півдні України. Це стосується Запорізького напрямку.

Журналісти уточнювали, що на тій ділянці ворог уже зосередив 50-тисячне угрупування своїх солдатів.

Реакція Лиховія

Спікер оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій вже відреагував на таку інформацію ЗМІ.

"Ці кілька десятків тисяч людей з окупаційної армії не чинять такого тиску, як в Авдіївці, тому що це інші обставини та умови. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник розподіляє всю цю кількість уздовж цієї лінії своєї фортифікації", - розповів він.

При цьому, за словами Лиховія, якщо росіяни вирішать забрати свої сили з флангів, то українські захисники можуть цим скористатися і зайти туди.

Ситуація у районі Роботиного

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті писав про те, що росіяни продовжують штурми в районі Роботиного.

При цьому російські пропагандисти стверджували, що окупанти нібито підійшли до околиць села.

Також нещодавно стало відомо, що українські захисники під Роботиним взяли в полон двох зрадників з Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьВійська РФВійна Росії проти України