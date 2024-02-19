Двоє зрадників із Криму штурмували Роботине, але потрапили в полон. Їм загрожує довічне

Двоє зрадників із Криму воювали на Запорізькому напрямку і потрапили в полон до ЗСУ в районі села Роботине. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Зрадники служили в Бердянську

Два жителі Криму восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії.

Перебуваючи в лавах окупаційного угруповання, одного з фігурантів призначили стрільцем, іншого - заступником командира взводу.

Після проходження навчання на полігоні в Росії в жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули в тимчасово окупований Бердянськ.

Окупанти потрапили в полон до ЗСУ

У Бердянську вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.

Пізніше обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму позицій ЗСУ. Однак цього росіянам не вдалося - під час одного зі штурмів обидва бойовики були захоплені в полон воїнами Сил оборони.

Що їм загрожує

Наразі слідчі повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада;

колабораційна діяльність.

Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Ворожим поплічникам загрожує довічне ув'язнення.

Ситуація в районі Роботиного

Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. 28 серпня 2023 року у Міноборони України офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.