Двоє зрадників із Криму штурмували Роботине, але потрапили в полон. Їм загрожує довічне
Двоє зрадників із Криму воювали на Запорізькому напрямку і потрапили в полон до ЗСУ в районі села Роботине. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зрадники служили в Бердянську
Два жителі Криму восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії.
Перебуваючи в лавах окупаційного угруповання, одного з фігурантів призначили стрільцем, іншого - заступником командира взводу.
Після проходження навчання на полігоні в Росії в жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули в тимчасово окупований Бердянськ.
Окупанти потрапили в полон до ЗСУ
У Бердянську вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.
Пізніше обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму позицій ЗСУ. Однак цього росіянам не вдалося - під час одного зі штурмів обидва бойовики були захоплені в полон воїнами Сил оборони.
Що їм загрожує
Наразі слідчі повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:
- державна зрада;
- колабораційна діяльність.
Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Ворожим поплічникам загрожує довічне ув'язнення.
Ситуація в районі Роботиного
Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. 28 серпня 2023 року у Міноборони України офіційно підтвердили звільнення Роботиного.
Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.
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