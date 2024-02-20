Окупанти просунулися під Мар'їнкою і тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Позиційні бої на фронті тривають на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута та недалеко від Авдіївки, на захід від Донецька і поблизу Старомайорського. Сили оборони стримують штурми російських загарбників в районі Роботиного, а ворог просунувся на північ від Мар'їнки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що Росгвардія перекинула додаткові підрозділи в Бєлгородську область (РФ). Як заявив 19 лютого український військовий оглядач Костянтин Машовец, Росгвардія перекинула до цієї області частини своєї 116-ї бригади спеціального призначення, а саме підрозділи 901-го полку.

Раніше 7 лютого Машовець повідомляв, що підрозділи 900-го та 902-го полків 116-ї ОМСБр на початку лютого передислокувалися в Бєлгородську область з окупованої частини Донецької області. Аналітик вказував, що підрозділи 116-ї ОМСБр не висувалися до міжнародного кордону Бєлгородської області з Україною і діють на північ від Бєлгорода вздовж траси Е105 до міста Курськ в районі Сирцево - Яковлєво - Будівельник - Дмитріївка.

19 лютого тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін на цьому напрямку не було. Позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний захід від Куп’янська в районі Табаївки, на захід від Кремінної в районі Тернів і на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Речник Угруповання військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що війська РФ активізували наступальні дії в районі річки Жеребець і перекидають у цей район підкріплення, намагаючись закріпити оборонні позиції біля Тернів і Торського (як на захід від Кремінної, так і на східному березі с. р. Жеребець) і готуватися до майбутніх наступальних дій.

Операція №2 - Донецька область

Воїни ЗСУ та війська РФ 19 лютого продовжували позиційні бої поблизу Бахмута. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 1 км біля Іванівського (на захід від Бахмута). Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Речник Угрупування військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що війська РФ ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту.

Війська РФ, ймовірно, захопили всю Авдіївку станом на 19 лютого, хоча російські сили, можливо, все ще очищають частину міста, йдеться у звіті. Українські підрозділи, які діяли на Авдіївському напрямку, повідомили, що весь особовий склад ЗСУ виведений з Авдіївського коксохімічного заводу на крайньому північно-західному узбережжі Авдіївки, а в Міноборони РФ розповідали, що підрозділи військ РФ захопили завод.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Ласточкиного та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського. Один російський блогер 18 лютого казав, що війська РФ начебто захопили Ласточкине, але згодом відмовився від цих заяв і зазначив, що біля населеного пункту тривають бої.

19 лютого російські та українські сили заявили, що тривають позиційні бої біля Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки) та Північного (на захід від Авдіївки).

В Міноборони РФ 18 лютого опублікували відеозаписи, які свідчать про те, що російські сили змогли завдати удару по окремих невеликих групах українських сил, що відступали поблизу Авдіївки, а звіти українського персоналу, які діяли поблизу Авдіївки, свідчать про те, що війська РФ змогли оточити окремі групи підрозділів ЗСУ під час виходу українців з міста.

При цьому експерти ISW не спостерігають ознак того, що війська РФ змогли знищити або оточити значну кількість українських військовослужбовців під час виходу українців з Авдіївки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на північ від Мар'їнки (на захід від міста Донецьк) на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 19 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на північ від Мар'їнки.

Російські та українські сили заявили, що позиційні бої тривали на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) та Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки).

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили посилені наступальні дії в західній Запорізькій області 19 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 лютого, показують, що російські загарбники нещодавно просунулися до західних околиць Роботиного. 18 та 19 лютого російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на глибину понад кілометр на захід від Вербового та на глибину до двох кілометрів поблизу Роботиного.

Російські блогери також активно стверджували, що війська РФ начебто досягли західних і південних околиць Роботиного, а окремі "воєнкори" розповідали, що інтервенти увійшли в поселення і що в центрі Роботиного тривають бої.

При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили воюють у центрі Роботиного, і деякі російські "воєнкори" заперечували вищевказані заяви блогерів.

Також російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ намагаються тактично розділити українські сили, розташовані вздовж лінії Роботине - Вербове.

Як заявив командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський, війська РФ наступають невеликими групами з обмеженою підтримкою бронетехніки поблизу Роботиного.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ посилюють вогонь з непрямого наведення та авіаудари поблизу Кам’янського (на захід від Роботиного) і досягли невизначених тактичних успіхів у цьому районі. Проте експерти ISW поки що не помітили підтвердження просування Росії в цьому районі, зазначається в публікації.

Позиційні бої точилися під Малинівкою (на схід від Гуляйполя).

Як повідомили в Генштабі ЗСУ 19 лютого, Сили оборони відбили щонайменше 16 російських штурмів у східній (лівобережній) частині Херсонської області. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ продовжують вести піхотний штурм на східному березі Херсонської області з метою збереження бронетехніки.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі у вечірньому зведенні 19 лютого повідомляли, що на фронті в Україні протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Зазначалося, що Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки в районі села Ласточкине (Донецька область) і уразили 5 артилерійських засобах противника.

Пізніше на ресурсі Deep State з'явилося повідомлення, що після захоплення міста Авдіївка російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

Детальніше про те, як вихід військових ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.