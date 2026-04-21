CNN дізналося дату нового раунду переговорів США та Ірану

За даними джерел CNN, віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить американську делегацію та вилетить до Пакистану сьогодні. Іранську делегацію очолить речник парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Як повідомляє The Express Tribune з посиланням на офіційні джерела, підготовка до переговорів у Ісламабаді перебуває на завершальному етапі. З неділі до вечора понеділка до Пакистану прибули 11 літаків із персоналом, технікою та забезпеченням.

За інформацією видання, передові групи вже майже завершили підготовку майданчика, а основні делегації очікуються у вівторок. Іранська делегація також може прибути до Ісламабада до вечора того ж дня.

Пакистанська сторона офіційно утримується від коментарів, однак, за даними журналістів, у приватних розмовах визнає, що ключова невизначеність пов’язана з позиціями обох сторін перед початком діалогу.

Дипломатичні джерела також зазначають, що неофіційні контакти між Вашингтоном і Тегераном тривають.