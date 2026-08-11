Claude залишатиме невидимий слід у текстах: його зможуть розпізнати інші системи

Контент від Claude отримуватиме цифрове маркування, яке зможуть розпізнавати інші системи. Anthropic запроваджує його для нових моделей у межах правил ЄС, але використовуватиме технологію по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anthropic .

Технології маркування контенту

Для ідентифікації згенерованого матеріалу Anthropic використовує два взаємодоповнюючі методи:

Приховані водяні знаки у тексті - під час генерації відповідей алгоритм вбудовує у текст невидимий для ока цифровий водяний знак.

Він не змінює зміст, якість чи читабельність тексту, проте зберігається під час копіювання, вставки та часткового редагування.

Цифрові підписи метаданих (C2PA) - під час створення файлів (наприклад, у форматах .svg, .png чи .jpg) до них додаються зашифровані метадані за відкритим стандартом C2PA.

Це дозволяє підтвердити, що файл опрацьовувався сервісом Claude, і виявити факти внесення змін.

Також компанія розробляє інструменти детекції, які дозволять користувачам і стороннім сервісам перевіряти наявність знаків Anthropic у текстах чи файлах.

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Обмеження та нюанси ідентифікації

У компанії наголошують, що наявність або відсутність цифрового маркування не є абсолютним доказом походження контенту.

Як це працює?

Зауваження щодо авторства - наявність позначки Claude свідчить лише про те, що текст опрацьовувався моделлю (наприклад, під час вичитки, перекладу чи сумаризації), але самі ідеї чи первинний текст могли належати людині

Можливість втрати знака - маркування може зникнути або стати нечитабельним у разі

глибокого рерайту,

перекладу,

сильного скорочення тексту,

конвертації файлів,

створення скриншотів,

видалення метаданих.

Для розробників, які створюють власні продукти на базі Claude API, Anthropic випустить додаткові технічні інструкції, щоб допомогти їм відповідати вимогам прозорості EU AI Act.