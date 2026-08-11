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Claude будет оставлять невидимый след в текстах: его смогут распознать другие системы

16:32 11.08.2026 Вт
2 мин
Anthropic подчиняется новым нормам ЕС
aimg Ольга Завада
Claude будет оставлять невидимый след в текстах: его смогут распознать другие системы Anthropic добавляет маркировку контента для Claude (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Контент от Claude будет получать цифровую маркировку. Anthropic вводит ее в новые правила в ЕС, но будет использовать технологию по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Технологии маркировки контента

Для идентификации сгенерированного материала Anthropic использует два взаимодополняющих метода:

Скрытые водяные знаки в тексте - при генерации ответов алгоритм встраивает в текст невидимый глазу цифровой водяной знак.

Он не изменяет содержание, качество или читаемость текста, однако сохраняется при копировании, вставке и частичном редактировании.

Цифровые подписи метаданных (C2PA) - при создании файлов (например, в форматах .svg, .png или .jpg) к ним добавляются зашифрованные метаданные по открытому стандарту C2PA.

Это позволяет подтвердить, что файл прорабатывался сервисом Claude и выявить факты внесения изменений.

Также компания разрабатывает инструменты детекции, позволяющие пользователям и сторонним сервисам проверять наличие знаков Anthropic в текстах или файлах.

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Ограничения и нюансы идентификации

В компании отмечают, что наличие или отсутствие цифровой маркировки не является абсолютным доказательством происхождения контента.

Как это работает?

Замечание по поводу авторства - наличие отметки Claude свидетельствует лишь о том, что текст обрабатывался моделью (например, при вычитке, переводе или суммаризации), но сами идеи или первоначальный текст могли принадлежать человеку

Возможность потери знака - маркировка может исчезнуть или стать нечитаемой в случае

  • глубокого рерайта,
  • перевода,
  • сильного сокращения текста,
  • конвертации файлов,
  • создание скриншотов,
  • удаление метаданных.

Для разработчиков, создающих свои продукты на базе Claude API, Anthropic выпустит дополнительные технические инструкции, чтобы помочь им соответствовать требованиям прозрачности EU AI Act.

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