Claude розкрив таємницю АНБ за 30 хвилин: як ШІ розгадав 25-річну загадку

Прим. ред.: NIST (National Institute of Standards and Technology, Національний інститут стандартів і технологій США) - це федеральна агенція США, яка розробляє технічні стандарти, рекомендації та інструкції у сферах науки, технологій та кібербезпеки.

25 років здогадок та реальний алгоритм

У 2000 році NIST створив стандарт цифрового підпису FIPS 186-2. У ньому використовувалися опубліковані вихідні дані (сіди) для еліптичних кривих, проте їхнє точне походження залишалося невідомим.

Це викликало побоювання, що АНБ могло навмисно вплинути на вибір кривих для створення прихованих уразливостей.

Тривалий час вважалося, що вихідні дані могли бути хешами жартівливих англійських фраз.

Проте Claude встановив, що насправді їх генерували за допомогою звичайного псевдовипадкового генератора чисел C, який використовував системні часові позначки Unix.

Модель також виявила зв’язок між параметрами п’яти кривих - P-192, P-224, P-256, P-384 та P-521 - і застарілим генератором lrand48, який використовували в бібліотеках C у 1990-х роках.

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Як ШІ розгадав криптографічний код?

Замість перебору випадкових англійських фраз Claude проаналізував ПЗ, яким користувалися у 1990-х роках, і перевірив 34 комбінації генераторів і фрагментів даних.

Для бінарних кривих модель виявила характерну закономірність: перші біти чисел систематично були нульовими, що відповідало 31-бітному виводу генератора lrand48.

Для складніших кривих Claude застосував алгоритм Ленстри-Ловаса, який допомагає знаходити приховані закономірності у наборах чисел.

Так модель встановила, що вихідні значення генерувалися між травнем 1997 року та квітнем 1998 року: наприклад, потрібне для P-256 значення знайшлося в послідовності, запущеній 16 серпня 1997 року.

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Значення відкриття

У компанії Anthropic наголошують, що це відкриття є "історичною реконструкцією, а не зламом криптографії". Дослідження не розкриває приватні ключі та не створює нових загроз для алгоритму цифрового підпису ECDSA.

Відтворення математичної логіки АНБ знижує занепокоєння щодо наявності навмисних бекдорів у стандартах.

Завдяки цьому відкриттю Anthropic отримала благодійну винагороду у розмірі 36 864 долари, організовану криптографом Філіппо Вальсордою.

Усі кошти передадуть організації Internet Security Research Group.