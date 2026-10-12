Готуються до бунту: топи OpenAI та Anthropic очікують на катастрофу через ШІ

Топи OpenAI та Anthropic готують сценарії на випадок суспільного бунту через катастрофу, спричинену ШІ. Ймовірно, СЕО провідних ШІ-компаній приватно обговорюють наслідки масштабного інциденту, який вважають лише питанням часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios .

Сценарії катастроф та їх неминучість

Офіційні особи побоюються масштабної події - найімовірніше, серйозної кібератаки, яка призведе до зупинки фінансових послуг, зникнення інтернет-зв'язку чи навіть відключення води й електроенергії.

Йдеться про те, що перший реальний випадок серйозної шкоди від неконтрольованого ШІ остаточно налаштує суспільство проти цієї технології та її лідерів - Сема Альтмана (OpenAI) чи Даріо Амодеї (Anthropic), а також президента США Дональда Трампа через його небажання поспішати з жорстким регулюванням.

Попри те, що подібне планування є звичайною практикою в індустрії, багато провідних дослідників вважають масштабний інцидент неминучим.

Так, в OpenAI проводять спеціальні навчання, де команди опрацьовують різноманітні надзвичайні обставини, хоча офіційно запевняють, що не вважають їх стовідсотково неминучими. В Anthropic такі перспективи наразі не коментують.

Головними загрозами експерти називають як вихід з-під контролю автономних агентів усередині систем, так і використання звичайних моделей зловмисниками.

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Політична реакція та спроби вплинути на майбутнє законодавство

Керівники ШІ-компаній припускають, що у разі реальної кризи політики спробують швидко заблокувати чи навіть обмежити подальший розвиток технології.

Проте на цьому шляху виникне чимало перешкод.

Яких саме?

Конгресмени часто не встигають за стрімкою еволюцією технологій.

Глобальна світова економіка вже занадто глибоко інтегрована з інфраструктурою ШІ, тому її різке гальмування може спровокувати глибоку рецесію.

Значна кількість відкритих моделей (open-weight) вже вільно доступна для завантаження, через що зупинити потенційну шкоду традиційними методами майже неможливо.

Головна мета компаній у межах закритих обговорень - не стільки запобігти кризі, скільки випередити події та заздалегідь поспілкуватися з членами Конгресу.

Поки ухвалення законів про регулювання гальмує, лідери ринку прагнуть сформувати правила, до яких Вашингтон неминуче звернеться одразу після першого великого інциденту.

Чимало інсайдерів в індустрії прогнозують, що серйозна криза може статися вже протягом найближчих 6-12 місяців.

Припускається, що у разі реальної надзвичайної ситуації політичні сили у Вашингтоні зможуть об'єднатися заради розв'язання проблеми, подібно до того, як це відбувалося під час пандемії COVID-19 чи фінансової кризи 2008 року.