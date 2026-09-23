Anthropic оновила Opus 5.5: топовий ШІ став дешевшим й швидшим

Anthropic випустила Opus 5.5 - нову флагманську модель, яка обійшла навіть більші ШІ-моделі у тестах з програмування та складної інтелектуальної роботи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Anthropic .

Прорив у кодингу та зниження цін на генерацію

Opus - найпотужніша й найдорожча модель Anthropic. У лінійці компанії Sonnet займає середню позицію, а Haiku - найшвидша та найдоступніша.

За даними компанії, оновлена Opus 5.5 перевершила модель Fable у більшості тестів і успішно впоралася з завданнями, які попередник виконати не зміг.

Попри високі можливості, використання ШІ-моделі стало вигіднішим:

Вартість вихідних токенів знизилася з 25 до 20 доларів за мільйон токенів.

з 25 до 20 доларів за мільйон токенів. Швидкість роботи зросла завдяки зменшенню обчислювальних ресурсів для обробки запитів.

завдяки зменшенню обчислювальних ресурсів для обробки запитів. Стиль спілкування - модель рідше використовує професійний жаргон і виносить головну інформацію на початок повідомлення.

Найближчими тижнями компанія також планує випустити оновлені версії Sonnet 5.5 та Haiku 5.5.

Свідоме гальмування розробки та суворий контроль безпеки

Реліз Opus 5.5 відбувся всього через два місяці після виходу попередньої версії Opus 5.

Це перший випуск після того, як генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї закликав свідомо контролювати темпи розвитку ШІ, щоб "заходи безпеки встигали за зростанням можливостей систем".

Opus 5.5 за своїми можливостями у біології та кібербезпеці наближається до моделі Mythos, тому Anthropic запровадила для неї суворі обмеження.

Зокрема, ШІ-модель не може шукати вразливості у скомпільованих програмах або допомагати у створенні біологічної зброї.

Для перевірки надійності залучалися зовнішні незалежні організації, зокрема METR та Frontier Design, а розробники вже готує нові інструменти моніторингу для майбутніх моделей.