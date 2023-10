Чужий серед своїх. За що в США зняли спікера Маккарті і чим це загрожує Україні

Під час підготовки статті використовувалися: матеріали The New York Times, The Washington Post, MSNBC та інших американських медіа, відкрита трансляція засідання Палати представників Конгресу США.

Найпопулярнішим словом на вчорашньому засіданні Палати представників Конгресу США було слово "хаос". Прихильники та противники спікера Кевіна Маккарті звинувачували один одного у дестабілізації роботи Палати та американської демократії загалом. У результаті ситуація справді скотилася в повний хаос – Маккарті зняли з посади, з ініціативи його ж однопартійців. Вперше за 234 роки, за весь час існування Палати представників, її спікера було відправлено у відставку.

В заручниках у трампістів

Позиції республіканця Маккарті, обраного на пост у січні цього року, завжди були дуже хиткими. По суті, його одразу взяла в заручники невелика, але гіперактивна група колег по партії, її ультраправе крило, яке орієнтується на екс-президента Дональда Трампа. Через її протидію Маккарті зміг стати спікером лише з 15-ої спроби. Трампістське крило республіканців налічує кілька десятків людей, з яких десяток-півтора найрадикальніших.

Справа в тому, що за підсумками минулорічних виборів Республіканська партія сформувала лише дуже хитку більшість: 222 мандати проти 213 у демократів. І буквально кількох незадоволених у лавах республіканської фракції цілком достатньо, щоб зірвати будь-яке рішення (якщо не звертатися за допомогою до конгресменів-демократів).

Весь час свого спікерства Маккарті намагався якось лавіювати: то ситуативно об'єднувався з демократами, то йшов на повідку у трампістів (як із рішенням розпочати процедуру імпічменту президента Джо Байдена). Останньою краплею стало рішення Маккарті прийняти спільно з демократами тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну уряду США, який очікувався 1 жовтня.

Трампісти виступали проти цього заходу, вимагаючи урізати та перерозподілити держкошти, зокрема, для захисту кордону з Мексикою від мігрантів, а також не давати грошей Україні. По суті ж, вони розраховували, що параліч держуправління на тлі президентської кампанії, що набирає хід, вдарить по електоральних позиціях Байдена.

У результаті, один із найзатятіших ультраправих, переконаний противник надання допомоги Україні Метт Гетц виніс на розгляд Палати резолюцію про усунення Маккарті з посади. Одним із аргументів Гетца на користь відставки Маккарті було те, що спікер нібито "уклав таємну угоду з Байденом про підтримку України".

У січні Маккарті погодився зі змінами до регламенту, згідно з якими таку резолюцію може внести один-єдиний конгресмен. Це було однією з його поступок трампістам для обрання спікером – і зрештою зіграло проти нього.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті напередодні звільнення з посади (фото: Getty Images)

При цьому переважна більшість Республіканської фракції була проти звільнення Маккарті. І щоб утриматися на посаді, йому було достатньо заручитися підтримкою бодай невеликої частини демократів. Їм навіть не треба було прямо голосувати проти його відставки – достатньо було утриматися або зовсім не прийти на голосування. На відміну, наприклад, від Верховної ради, у Палаті представників немає фіксованої кількості голосів (як 226 "за" у ВР) для ухвалення рішення – достатньо, щоб голосуючих "за" було більше, ніж тих, хто проголосував "проти".

Але демократи порадилися і вирішили спікера не рятувати. Вони звинуватили Маккарті у нездатності навести лад у своїй фракції, багаторазовому зриві домовленостей, зайвій лояльності до Трампа, спробі саботувати роботу комітету, який розслідував штурм Капітолію у 2021 році тощо. Останньою краплею стало відео, яке один із демократів показав своїм колегам – Маккарті в телеефірі звинуватив демократів у тому, що це вони намагалися досягти урядового шатдауну. "Маккарті сам собі вирив могилу", – цитує конгресмена-демократа The Washington Post.

У результаті за звільнення Маккарті проголосували 216 конгресменів (з них 8 республіканців), проти – 210. Фракція демократів у повному складі проголосувала "за".

Ключове питання, яке самі собі постійно ставили члени Палати представників: "Що ж далі?" Поки що Палату тимчасово очолив республіканець Патрік Макгенрі, а конгресмени розійшлися на тиждень. Маккарті вже заявив, що повторно балотуватися на посаду спікера не буде, якогось одного очевидного фаворита, який міг би прийти йому на зміну, поки не видно.

Немає і чітких правил, які визначають повноваження тимчасового спікера Макгенрі. На думку більшості експертів з питань регламенту, він не зможе повноцінно керувати Палатою, у тому числі ухваленням законів, а має лише провести голосування за нового спікера.

По суті, Палата представників опинилася у патовій ситуації. Демократи перебувають у меншості, обрати свого спікера вони не можуть. Трампісти-республіканці можуть, як у січні, саботувати призначення будь-якого свого однопартійця, який їм не сподобається. А проти кандидата-трампіста виступить переважна більшість республіканців.

Теоретично, виходом могло б стати створення широкої коаліції з "адекватних" республіканців та демократів для обрання спікера. Але це повністю суперечить і усталеним в американській політиці правилам, і політичному моменту.

Демократи вирішили показово самоусунутись від ситуації, публічно пропонуючи республіканцям розбиратися у своїх проблемах самостійно. А для республіканців звернутися за допомогою до парламентської меншості – значить, розписатися у власній нездатності контролювати Палату.

Запаси міцності

Усі ці американські пертурбації мають безпосереднє значення для України. Відсутність фінансування для України у тимчасовому бюджеті США, розрахованому до середини листопада, вже серйозно стривожила Київ.

І не лише Київ – Білий дім разом з Пентагоном кілька останніх днів виступають із заявами про "непохитну підтримку України" і обіцяють подальшу допомогу. Непублічна робота також ведеться – представники адміністрації активно проводять зустрічі з партнерами по НАТО та "Великої сімці", переконуючи їх у тому, що нічого не змінилося, США й надалі допомагатимуть Україні.

Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден на зустрічі у Білому домі (фото: Getty Images)

"Незалежно від того, що відбудеться (з відставкою Маккарті, – ред.), все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість конгресменів з боку республіканців підтримують продовження допомоги Україні. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана", – заявив речник американського Радбезу Джон Кірбі. Про те, що підтримка США продовжиться, заявляли і в українському керівництві.

Занепокоєння США та України легко зрозуміле. Протягом усієї повномасштабної війни саме позиція Вашингтона щодо виділення Україні зброї та іншої допомоги була маяком для решти західної коаліції. "Всі дивляться на американців, якщо вони щось нове нам дають, отже, і всі інші можуть давати. Поки США не дають, усі інші гальмують", – такі спостереження РБК-Україна багато разів чуло від співрозмовників в українській владі.

Станом на сьогодні катастрофи ще не сталося. У розпорядженні Пентагону залишилося ще 5,4 мільярда доларів, на які можна виділити Україні військову допомогу із власних запасів. Але надовго цього не вистачить – для успішного ведення війни наступного року будуть потрібні нові багатомільярдні пакети допомоги.

А їх виділення впирається в Палату представників, яка в найближчому майбутньому буде повністю занурена в обрання нового спікера та внутрішні інтриги. І навіть симпатики України змушені весь час пам'ятати про президентські вибори наступного року і свої власні політичні перспективи. Україна все більше стає заручником виборчої кампанії в США і ця залежність з часом лише наростатиме.