Чужой среди своих. За что в США сняли спикера Маккарти и чем это грозит Украине

О том, как и почему спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку, почему избрать нового спикера будет непросто и как это угрожает американской помощи для Украины – подробнее в материале РБК-Украина.
О том, как и почему спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти отправили в отставку, почему избрать нового спикера будет непросто и как это угрожает американской помощи для Украины – подробнее в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались: материалы The New York Times, The Washington Post, MSNBC и других американских медиа, открытая трансляция заседания Палаты представителей Конгресса США.
Самым популярным словом на вчерашнем заседании Палаты представителей Конгресса США было слово "хаос". Сторонники и противники спикера Кевина Маккарти обвиняли друг друга в дестабилизации работы Палаты и американской демократии в целом. В итоге, ситуация действительно скатилась в полный хаос – Маккарти сняли с должности, по инициативе его же однопартийцев. Впервые за 234 года, за все время существования Палаты представителей, ее спикер был отправлен в отставку.
Позиции республиканца Маккарти, избранного на пост в январе этого года, всегда были очень шаткими. По сути, его сразу взяла в заложники небольшая, но гиперактивная группа коллег по партии, ее ультраправое крыло, ориентирующееся на экс-президента Дональда Трампа. Из-за ее противодействия Маккарти смог стать спикером только с 15-ой попытки. Трампистское крыло республиканцев насчитывает несколько десятков человек, из которых десяток-полтора наиболее радикальных.
Дело в том, что по итогам прошлогодних выборов Республиканская партия сформировала лишь очень шаткое большинство: 222 мандата против 213 у демократов. И буквально нескольких недовольных в рядах республиканской фракции вполне достаточно, чтобы сорвать любое решение (если не обращаться за помощью к конгрессменам-демократам).
Все время своего спикерства Маккарти пытался как-то лавировать: то ситуативно объединялся с демократами, то шел на поводу у трампистов (как с решением начать процедуру импичмента президента Джо Байдена). Последней каплей стало решение Маккарти принять совместно с демократами временный бюджет, чтобы предотвратить ожидавшийся 1 октября шатдаун правительства США.
Трамписты выступали против этой меры, требуя урезать и перераспределить госсредства, в частности, для защиты границы с Мексикой от мигрантов, а также не давать денег Украине. По сути же, они рассчитывали, что паралич госуправления на фоне набирающей ход президентской кампании ударит по электоральным позициям Байдена.
В итоге, один из самых ярых ультраправых, убежденный противник оказания помощи Украине Мэтт Гетц вынес на рассмотрение Палаты резолюцию об отстранении Маккарти с должности. Одним из аргументов Гетца в пользу отставки Маккарти было то, что спикер якобы "заключил тайную сделку с Байденом о поддержке Украины".
В январе Маккарти согласился с изменениями в регламент, согласно которым такую резолюцию может внести один-единственный конгрессмен. Это было одной из его уступок трампистам для избрания спикером – и в итоге сыграло против него.
При этом подавляющее большинство Республиканской фракции было против увольнения Маккарти. И чтобы удержаться на посту, ему было достаточно заручиться поддержкой хотя бы небольшой части демократов. Им даже не надо было бы прямо голосовать против его отставки – достаточно было воздержаться или вовсе не прийти на голосование. В отличие, например, от Верховной рады, в Палате представителей нет фиксированного количества голосов (как 226 "за" в ВР) для принятия решения – достаточно, чтобы голосующих "за" было больше, чем проголосовавших "против".
Но демократы посовещались и решили спикера не спасать. Они обвинили Маккарти в неспособности навести порядок в своей фракции, многократном срыве договоренностей, излишней лояльности к Трампу, попытке саботировать работу комитета, который расследовал штурм Капитолия в 2021 году и т.д. Последней каплей стало видео, которое один из демократов показал своим коллегам – Маккарти в телеэфире обвинил демократов в том, что это они пытались добиться правительственного шатдауна. "Маккарти сам себе вырыл могилу", – цитирует конгрессмена-демократа The Washington Post.
В итоге, за увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов (из них 8 республиканцев), против – 210. Фракция демократов в полном составе проголосовала "за".
Ключевой вопрос, который сами себе постоянно задавали члены Палаты представителей: "Что же дальше?" Пока Палату временно возглавил республиканец Патрик Макгенри, а конгрессмены разошлись на неделю. Маккарти уже заявил, что повторно баллотироваться на пост спикера не будет, какого-то одного очевидного фаворита, который мог бы прийти ему на смену, пока не видно.
Нет и четких правил, определяющих полномочия временного спикера Макгенри. По мнению большинства экспертов по вопросам регламента, он не сможет полноценно руководить Палатой, в том числе принятием законов, а должен лишь провести голосование за нового спикера.
По сути, Палата представителей оказалась в патовой ситуации. Демократы находятся в меньшинстве, избрать своего спикера они не могут. Трамписты-республиканцы могут, как в январе, саботировать назначение любого своего однопартийца, который им не понравится. А против кандидата-трамписта выступит подавляющее большинство республиканцев.
В теории, выходом могло бы стать создание широкой коалиции из "адекватных" республиканцев и демократов для избрания спикера. Но это полностью противоречит и устоявшимся в американской политике правилам, и текущему политическому моменту.
Демократы решили показательно самоустраниться от ситуации, публично предлагая республиканцам разбираться в своих проблемах самостоятельно. А для республиканцев, обратиться за помощью к парламентскому меньшинству – значит, расписаться в собственной неспособности контролировать Палату.
Все эти американские пертурбации имеют непосредственное значение для Украины. Отсутствие финансирования для Украины во временном бюджете США, рассчитанном до середины ноября, уже серьезно встревожило Киев.
И не только Киев – Белый дом вместо с Пентагоном несколько последних дней выступают с заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" и обещают дальнейшую помощь. Непубличная работа также ведется – представители администрации активно проводят встречи с партнерами по НАТО и "Большой семерке", убеждая их в том, что ничего не изменилось, США и далее будут помогать Украине.
"Независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти. – ред.), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", – заявил спикер американского Совбеза Джон Кирби. О том, что поддержка США продолжится, заявляли и в украинском руководстве.
Беспокойство США и Украины легко объяснимо. На протяжении всей полномасштабной войны именно позиция Вашингтона в плане выделения Украине оружия и прочей помощи была маяком для остальной западной коалиции. "Все смотрят на американцев, если они что-то новое нам дают, значит, и все остальные могут давать. Пока США не дают, все остальные тормозят", – такие наблюдения РБК-Украина многократно слышало от собеседников в украинской власти.
По состоянию на сейчас, катастрофы еще не случилось. В распоряжении Пентагона остались еще 5,4 миллиарда долларов, на которые можно выделить Украине военную помощь из собственных запасов. Но надолго этого не хватит – для успешного ведения войны в следующем году потребуются новые многомиллиардные пакеты помощи.
А их выделение упирается в Палату представителей, которая в обозримой перспективе будет полностью поглощена избранием нового спикера и внутренними интригами. И даже симпатики Украины вынуждены все время держать в уме президентские выборы в следующем году и свои собственные политические перспективы. Украина все больше становится заложником избирательной кампании в США и эта зависимость со временем будет только нарастать.