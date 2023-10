Чужой среди своих. За что в США сняли спикера Маккарти и чем это грозит Украине

При подготовке статьи использовались: материалы The New York Times, The Washington Post, MSNBC и других американских медиа, открытая трансляция заседания Палаты представителей Конгресса США.

Самым популярным словом на вчерашнем заседании Палаты представителей Конгресса США было слово "хаос". Сторонники и противники спикера Кевина Маккарти обвиняли друг друга в дестабилизации работы Палаты и американской демократии в целом. В итоге, ситуация действительно скатилась в полный хаос – Маккарти сняли с должности, по инициативе его же однопартийцев. Впервые за 234 года, за все время существования Палаты представителей, ее спикер был отправлен в отставку.

В заложниках у трампистов

Позиции республиканца Маккарти, избранного на пост в январе этого года, всегда были очень шаткими. По сути, его сразу взяла в заложники небольшая, но гиперактивная группа коллег по партии, ее ультраправое крыло, ориентирующееся на экс-президента Дональда Трампа. Из-за ее противодействия Маккарти смог стать спикером только с 15-ой попытки. Трампистское крыло республиканцев насчитывает несколько десятков человек, из которых десяток-полтора наиболее радикальных.

Дело в том, что по итогам прошлогодних выборов Республиканская партия сформировала лишь очень шаткое большинство: 222 мандата против 213 у демократов. И буквально нескольких недовольных в рядах республиканской фракции вполне достаточно, чтобы сорвать любое решение (если не обращаться за помощью к конгрессменам-демократам).

Все время своего спикерства Маккарти пытался как-то лавировать: то ситуативно объединялся с демократами, то шел на поводу у трампистов (как с решением начать процедуру импичмента президента Джо Байдена). Последней каплей стало решение Маккарти принять совместно с демократами временный бюджет, чтобы предотвратить ожидавшийся 1 октября шатдаун правительства США.

Трамписты выступали против этой меры, требуя урезать и перераспределить госсредства, в частности, для защиты границы с Мексикой от мигрантов, а также не давать денег Украине. По сути же, они рассчитывали, что паралич госуправления на фоне набирающей ход президентской кампании ударит по электоральным позициям Байдена.

В итоге, один из самых ярых ультраправых, убежденный противник оказания помощи Украине Мэтт Гетц вынес на рассмотрение Палаты резолюцию об отстранении Маккарти с должности. Одним из аргументов Гетца в пользу отставки Маккарти было то, что спикер якобы "заключил тайную сделку с Байденом о поддержке Украины".

В январе Маккарти согласился с изменениями в регламент, согласно которым такую резолюцию может внести один-единственный конгрессмен. Это было одной из его уступок трампистам для избрания спикером – и в итоге сыграло против него.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти накануне увольнения с поста (фото: Getty Images)

При этом подавляющее большинство Республиканской фракции было против увольнения Маккарти. И чтобы удержаться на посту, ему было достаточно заручиться поддержкой хотя бы небольшой части демократов. Им даже не надо было бы прямо голосовать против его отставки – достаточно было воздержаться или вовсе не прийти на голосование. В отличие, например, от Верховной рады, в Палате представителей нет фиксированного количества голосов (как 226 "за" в ВР) для принятия решения – достаточно, чтобы голосующих "за" было больше, чем проголосовавших "против".

Но демократы посовещались и решили спикера не спасать. Они обвинили Маккарти в неспособности навести порядок в своей фракции, многократном срыве договоренностей, излишней лояльности к Трампу, попытке саботировать работу комитета, который расследовал штурм Капитолия в 2021 году и т.д. Последней каплей стало видео, которое один из демократов показал своим коллегам – Маккарти в телеэфире обвинил демократов в том, что это они пытались добиться правительственного шатдауна. "Маккарти сам себе вырыл могилу", – цитирует конгрессмена-демократа The Washington Post.

В итоге, за увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов (из них 8 республиканцев), против – 210. Фракция демократов в полном составе проголосовала "за".

Ключевой вопрос, который сами себе постоянно задавали члены Палаты представителей: "Что же дальше?" Пока Палату временно возглавил республиканец Патрик Макгенри, а конгрессмены разошлись на неделю. Маккарти уже заявил, что повторно баллотироваться на пост спикера не будет, какого-то одного очевидного фаворита, который мог бы прийти ему на смену, пока не видно.

Нет и четких правил, определяющих полномочия временного спикера Макгенри. По мнению большинства экспертов по вопросам регламента, он не сможет полноценно руководить Палатой, в том числе принятием законов, а должен лишь провести голосование за нового спикера.

По сути, Палата представителей оказалась в патовой ситуации. Демократы находятся в меньшинстве, избрать своего спикера они не могут. Трамписты-республиканцы могут, как в январе, саботировать назначение любого своего однопартийца, который им не понравится. А против кандидата-трамписта выступит подавляющее большинство республиканцев.

В теории, выходом могло бы стать создание широкой коалиции из "адекватных" республиканцев и демократов для избрания спикера. Но это полностью противоречит и устоявшимся в американской политике правилам, и текущему политическому моменту.

Демократы решили показательно самоустраниться от ситуации, публично предлагая республиканцам разбираться в своих проблемах самостоятельно. А для республиканцев, обратиться за помощью к парламентскому меньшинству – значит, расписаться в собственной неспособности контролировать Палату.

Запасы прочности

Все эти американские пертурбации имеют непосредственное значение для Украины. Отсутствие финансирования для Украины во временном бюджете США, рассчитанном до середины ноября, уже серьезно встревожило Киев.

И не только Киев – Белый дом вместо с Пентагоном несколько последних дней выступают с заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" и обещают дальнейшую помощь. Непубличная работа также ведется – представители администрации активно проводят встречи с партнерами по НАТО и "Большой семерке", убеждая их в том, что ничего не изменилось, США и далее будут помогать Украине.

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Белом доме (фото: Getty Images)

"Независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти. – ред.), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", – заявил спикер американского Совбеза Джон Кирби. О том, что поддержка США продолжится, заявляли и в украинском руководстве.

Беспокойство США и Украины легко объяснимо. На протяжении всей полномасштабной войны именно позиция Вашингтона в плане выделения Украине оружия и прочей помощи была маяком для остальной западной коалиции. "Все смотрят на американцев, если они что-то новое нам дают, значит, и все остальные могут давать. Пока США не дают, все остальные тормозят", – такие наблюдения РБК-Украина многократно слышало от собеседников в украинской власти.

По состоянию на сейчас, катастрофы еще не случилось. В распоряжении Пентагона остались еще 5,4 миллиарда долларов, на которые можно выделить Украине военную помощь из собственных запасов. Но надолго этого не хватит – для успешного ведения войны в следующем году потребуются новые многомиллиардные пакеты помощи.

А их выделение упирается в Палату представителей, которая в обозримой перспективе будет полностью поглощена избранием нового спикера и внутренними интригами. И даже симпатики Украины вынуждены все время держать в уме президентские выборы в следующем году и свои собственные политические перспективы. Украина все больше становится заложником избирательной кампании в США и эта зависимость со временем будет только нарастать.