"Чужинці" з півдня, екоцид та криза запилювачів: що відбувається з комахами в Україні

Головне: Бойові дії та екоцид на півдні загрожують вимиранням унікальним червонокнижним комахам.

В Україну проникають небезпечні південні види — від тигрових комарів до хижих шершнів.

Нашестя сарани не очікується, морози сприяють екосистемі, але отрутохімікати масово знищують комах-запилювачів.

Таргани дійсно здатні пережити ядерний вибух, але жодна комаха не виживе у космосі.

Як війна впливає на природу України

Знищення ареалів. Інтенсивні обстріли та пожежі критично пошкодили екосистеми Серебрянського лісу та Кінбурнської коси. Відновлення типових лісових масивів триватиме десятки років.

Загроза реліктовим видам. Підрив Каховської ГЕС і підтоплення старовікових дубових лісів ставить під сумнів виживання червонокнижної мурашки ліометопум європейський. Також невідома доля унікальної тапіноми кінбурнської.

Кліматичні зміни та міграція комах

Нашестя "чужинців". Через загальне потепління в Україні поширюються південні види. Деревний богомол із Закавказзя вже дійшов до Черкащини, а в Одеській області фіксують тигрових комарів - потенційних переносників вірусів Зіка, Денге та лихоманки Західного Нілу.

Загроза для пасік. На заході України вперше помітили східного шершня. Науковці не виключають подальшої міграції агресивних азійських шершнів, які здатні знищувати цілі бджолині вулики.

Зміна ареалів. Види, пристосовані до прохолодного клімату, поступово зникають на півночі країни, звільняючи ніші для теплолюбних комах.

Комахи та сільське господарство

Морози - це користь. Холодна і сніжна зима створює "ефект термоса" для комах, які зимують у ґрунті. Натомість теплі зими провокують грибкові та бактеріальні хвороби, що призводять до масової загибелі популяцій.

Жуки та сарана. Коливання чисельності колорадського жука чи спалахи сарани (як влітку 2025-го) є частиною природних 5-10-річних циклів. Нашестя сарани у 2026 році не прогнозується.

Криза запилювачів. Масова загибель бджіл та джмелів часто пов'язана з використанням фермерами несертифікованих інсектицидів та розпиленням отрутохімікатів у періоди найвищої активності комах.

Цікаві факти з "комашиного світу"

Виживання після ядерного вибуху. Таргани - одні з найдавніших комах на планеті. Існують свідчення, що вони здатні пережити радіаційне опромінення після ядерних випробувань та адаптуватися до нових умов.

Смакові рецептори. Мухи постійно потирають лапки, щоб очистити розташовані на них органи смаку та нюху - вони буквально "куштують" їжу ногами.

Дихання без легень. Комахи дихають через складну розгалужену систему трахей, які пронизують усе тіло, насичуючи киснем гемолімфу (аналог крові).

Космічна радіація. Комахи не здатні вижити у відкритому космосі через згубний вплив ультрафіолету. Відомі своєю витривалістю "ведмедики-тихоходи" можуть переносити такі умови, але вони належать до членистоногих, а не до комах.