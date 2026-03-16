"Чужаки" с юга, экоцид и кризис опылителей: что происходит с насекомыми в Украине

Главное: Боевые действия и экоцид на юге угрожают вымиранием уникальным краснокнижным насекомым.

В Украину проникают опасные южные виды - от тигровых комаров до хищных шершней.

Нашествие саранчи не ожидается, морозы способствуют экосистеме, но ядохимикаты массово уничтожают насекомых-опылителей.

Тараканы действительно способны пережить ядерный взрыв, но ни одно насекомое не выживет в космосе.

Как война влияет на природу Украины

Уничтожение ареалов. Интенсивные обстрелы и пожары критически повредили экосистемы Серебрянского леса и Кинбурнской косы. Восстановление типичных лесных массивов займет десятки лет.

Угроза реликтовым видам. Подрыв Каховской ГЭС и подтопление старовозрастных дубовых лесов ставит под сомнение выживание краснокнижного муравья лиометопум европейский. Также неизвестна судьба уникальной тапиномы кинбурнской.

Какие насекомые оказались под угрозой исчезновения из-за войны (Инфографика РБК-Украина)

Климатические изменения и миграция насекомых

Нашествие "чужаков". Из-за общего потепления в Украине распространяются южные виды. Древесный богомол из Закавказья уже дошел до Черкасской области, а в Одесской области фиксируют тигровых комаров - потенциальных переносчиков вирусов Зика, Денге и лихорадки Западного Нила.

Угроза для пасек. На западе Украины впервые заметили восточного шершня. Ученые не исключают дальнейшей миграции агрессивных азиатских шершней, которые способны уничтожать целые пчелиные ульи.

Изменение ареалов. Виды, приспособленные к прохладному климату, постепенно исчезают на севере страны, освобождая ниши для теплолюбивых насекомых.

Насекомые и сельское хозяйство

Морозы - это польза. Холодная и снежная зима создает "эффект термоса" для насекомых, которые зимуют в почве. Зато теплые зимы провоцируют грибковые и бактериальные болезни, которые приводят к массовой гибели популяций.

Жуки и саранча. Колебания численности колорадского жука или вспышки саранчи (как летом 2025-го) являются частью естественных 5-10-летних циклов. Нашествие саранчи в 2026 году не прогнозируется.

Кризис опылителей. Массовая гибель пчел и шмелей часто связана с использованием фермерами несертифицированных инсектицидов и распылением ядохимикатов в периоды высокой активности насекомых.

Некоторые насекомые имеют "суперсилы", о которых вы могли не знать (Инфографика РБК-Украина)

Интересные факты из "мира насекомых"

Выживание после ядерного взрыва. Тараканы - одни из самых древних насекомых на планете. Существуют свидетельства, что они способны пережить радиационное облучение после ядерных испытаний и адаптироваться к новым условиям.

Вкусовые рецепторы. Мухи постоянно потирают лапки, чтобы очистить расположенные на них органы вкуса и обоняния - они буквально "пробуют" пищу ногами.

Дыхание без легких. Насекомые дышат через сложную разветвленную систему трахей, которые пронизывают все тело, насыщая кислородом гемолимфу (аналог крови).

Космическая радиация. Насекомые не способны выжить в открытом космосе из-за губительного воздействия ультрафиолета. Известные своей выносливостью "мишки-тихоходы" могут переносить такие условия, но они относятся к членистоногим, а не к насекомым.