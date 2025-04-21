Чужі SMS від "Ощадбанку"? Що це означає та як швидко вирішити проблему

Чому можуть надходити чужі повідомлення від "Ощадбанку"

За словами Наумова, часом трапляються ситуації, коли до українців надходять чужі SMS-повідомлення від "Ощадбанку".

"Це буває тоді, коли мобільні оператори повторно продають неактивні номери новим абонентам", - поясни він.

Як українцям потрібно діяти в такій ситуації

Якщо людина отримала SMS-повідомлення, адресоване іншому, потрібно діяти за простим алгоритмом:

зателефонувати до контакт-центру "Ощадбанку" - за телефоном 0-800-210-800;

повідомити, що вам надходять SMS-повідомлення, адресовані іншій людині.

Як вирішується ситуація з чужими SMS-повідомленнями

Наумов пояснив, що в межах розв'язання цієї проблеми:

особа звертається до контакт-центру з номера, на який надходять чужі повідомлення;

оператор знаходить клієнта, до якого прив'язаний даний номер;

оператор ініціює видалення номера з профілю клієнта (колишнього власника номера);

для підтвердження видалення надсилається OTP-пароль, який потрібно назвати оператору.

"Все дуже просто та зручно", - підсумував голова правління "Ощадбанку".

Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)