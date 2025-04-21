Чужі SMS від "Ощадбанку"? Що це означає та як швидко вирішити проблему

Часом українцям можуть надходити чужі SMS-повідомлення - адресовані іншій людині - від "Ощадбанку". Розв'язати цю проблему можна швидко та віддалено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
За словами Наумова, часом трапляються ситуації, коли до українців надходять чужі SMS-повідомлення від "Ощадбанку".
"Це буває тоді, коли мобільні оператори повторно продають неактивні номери новим абонентам", - поясни він.
Якщо людина отримала SMS-повідомлення, адресоване іншому, потрібно діяти за простим алгоритмом:
Наумов пояснив, що в межах розв'язання цієї проблеми:
"Все дуже просто та зручно", - підсумував голова правління "Ощадбанку".
Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" повідомив українців про важливі зміни щодо терміну дії карток.
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