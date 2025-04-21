Чужие SMS от "Ощадбанка"? Что это значит и как быстро решить проблему

Почему могут приходить чужие сообщения от "Ощадбанка"

По словам Наумова, порой случаются ситуации, когда к украинцам поступают чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка".

"Это бывает тогда, когда мобильные операторы повторно продают неактивные номера новым абонентам", - объяснил он.

Как украинцам нужно действовать в такой ситуации

Если человек получил SMS-сообщение, адресованное другому, нужно действовать по простому алгоритму:

позвонить в контакт-центр "Ощадбанка" - по телефону 0-800-210-800;

сообщить, что вам поступают SMS-сообщения, адресованные другому человеку.

Как решается ситуация с чужими SMS-сообщениями

Наумов объяснил, что в рамках решения этой проблемы:

человек обращается в контакт-центр с номера, на который поступают чужие сообщения;

оператор находит клиента, к которому привязан данный номер;

оператор инициирует удаление номера из профиля клиента (бывшего владельца номера);

для подтверждения удаления присылается OTP-пароль, который нужно назвать оператору.

"Все очень просто и удобно", - подытожил председатель правления "Ощадбанка".

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)