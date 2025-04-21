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Чужие SMS от "Ощадбанка"? Что это значит и как быстро решить проблему

Украинцы могут получать чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Иногда украинцам могут приходить чужие SMS-сообщения - адресованные другому человеку - от "Ощадбанка". Решить эту проблему можно быстро и удаленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Почему могут приходить чужие сообщения от "Ощадбанка"

По словам Наумова, порой случаются ситуации, когда к украинцам поступают чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка".

"Это бывает тогда, когда мобильные операторы повторно продают неактивные номера новым абонентам", - объяснил он.

Как украинцам нужно действовать в такой ситуации

Если человек получил SMS-сообщение, адресованное другому, нужно действовать по простому алгоритму:

  • позвонить в контакт-центр "Ощадбанка" - по телефону 0-800-210-800;
  • сообщить, что вам поступают SMS-сообщения, адресованные другому человеку.

Как решается ситуация с чужими SMS-сообщениями

Наумов объяснил, что в рамках решения этой проблемы:

  • человек обращается в контакт-центр с номера, на который поступают чужие сообщения;
  • оператор находит клиента, к которому привязан данный номер;
  • оператор инициирует удаление номера из профиля клиента (бывшего владельца номера);
  • для подтверждения удаления присылается OTP-пароль, который нужно назвать оператору.

"Все очень просто и удобно", - подытожил председатель правления "Ощадбанка".

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее "Ощадбанк" сообщил украинцам о важных изменениях относительно срока действия карт.

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