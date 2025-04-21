Чужие SMS от "Ощадбанка"? Что это значит и как быстро решить проблему

Иногда украинцам могут приходить чужие SMS-сообщения - адресованные другому человеку - от "Ощадбанка". Решить эту проблему можно быстро и удаленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
По словам Наумова, порой случаются ситуации, когда к украинцам поступают чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка".
"Это бывает тогда, когда мобильные операторы повторно продают неактивные номера новым абонентам", - объяснил он.
Если человек получил SMS-сообщение, адресованное другому, нужно действовать по простому алгоритму:
Наумов объяснил, что в рамках решения этой проблемы:
"Все очень просто и удобно", - подытожил председатель правления "Ощадбанка".
Напомним, ранее "Ощадбанк" сообщил украинцам о важных изменениях относительно срока действия карт.
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