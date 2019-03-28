Чужая игра: стоило ли украинской власти вмешиваться в американскую политику

Упреки в западном вмешательстве во внутренние дела Украины – популярная тема для критики со стороны как радикально патриотической, так и пророссийской оппозиции. Запад на это обычно отвечает, что проведение реформ и борьба с коррупцией нужны не Брюсселю-Берлину-Вашингтону, а самим украинцам. По большому счету, наша страна всегда может отказаться выполнять любые требования Евросоюза и США, но одновременно ей придется отказаться и от финансовой, технической и прочей помощи союзников.

Но совпадение во времени нескольких процессов – приближение президентских выборов в Украине, скандал с коррупцией в "Укроборонпроме", тюремный приговор политтехнологу Дональда Трампа Полу Манафорту и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года – представило ситуацию с неожиданной стороны.

Во-первых, сама украинская власть в лице генпрокурора Юрия Луценко рассказала о неких неприкосновенных лицах, которых якобы просило не преследовать американское посольство, по сути, объявив о том самом вмешательстве во внутриукраинские дела. Во-вторых, что еще удивительнее, Украина, по словам Луценко, сама пыталась вмешаться в американские выборы, еще и на стороне проигравших президентскую кампанию демократов.

Началось все с интервью Луценко журналисту американского The Hill Джону Соломону. Ему Луценко рассказал о том, что посол США в Украине Мари Йованович при первой встрече с ним в 2016 году передала ему список лиц, которых не должна преследовать украинская прокуратура. И случилось это во время расследования ГПУ о хищении 4 млн долларов американской помощи, предназначавшихся прокуратуре. Луценко предоставил журналисту письмо от замглавы американского посольства в Украине Джорджа Кента, в котором тот уверял, что никакой растраты денег налогоплательщиков не было.

В контексте этого дела Кент также назвал "неуместным" расследование деятельности Центра противодействия коррупции. Американцы давно работали с этой организацией, которая, к слову, жестко критиковала власть за провалы в антикоррупционной политике. Но активисты опровергли обвинения и обратили внимание на то, что письмо было направлено еще до назначения Йованович американским послом. В поддержку посла однозначно высказался и Госдеп США, назвав слова Луценко "откровенной выдумкой". Президент Украины Петр Порошенко также стал публично на сторону посла.

Второе заявление Луценко наделало еще больше шума. По его словам, Генпрокуратура расследует утечку записей о "черной бухгалтерии" Партии регионов в 2016 году. Это могло произойти по инициативе украинских правоохранителей с целью повлиять на проходившие тогда в США выборы президента в пользу демократического кандидата Хиллари Клинтон.

Одним из фигурантов этого дела был тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, которому после разразившегося скандала пришлось уйти с должности. Расследование дела Манафорта, которому инкриминировали налоговые махинации, отмывание денег, незаконный лоббизм и ряд других преступлений, стало частью большого дела о вмешательстве России в выборы на стороне Трампа. Это дело вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Напомним, в марте Манафорта приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.

В Украине же след Манафорта в "черной бухгалтерии" ПР со временем вообще растворился. После сообщения BBC от мая 2018 года о том, что НАБУ закрыло это дело вскоре после встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, в НАБУ и САП заявили, что и вовсе никогда не расследовали дело против американского политтехнолога.

Эта история опять всплыла как раз в разгар скандала с коррупцией в "Укроборонпроме". На заседании парламентской следственной комиссии, где обсуждались материалы расследования Bihus.info, а главу НАБУ Артема Сытника жестко критиковали за якобы причастность бюро к коррупционным схемам, слово взял нардеп Борислав Розенблат – фигурант громкого дела НАБУ о незаконной добыче янтаря. Он заявил, что у него есть запись разговора, на которой Сытник кому-то рассказывает, как в свое время помогал Клинтон победить Трампа на выборах, благодаря сливу данных про Манафорта.

Выступить Розенблату не дали, но запись быстро попала в СМИ и стала основанием для возбуждения уголовного дела украинской прокуратурой, о чем и сообщил The Hill генпрокурор Луценко.

Возможная причастность НАБУ к коррупции в оборонке стала серьезным ударом по Йованович, которая активно участвовала в запуске бюро и позже принимала его сторону в перманентных межведомственных конфликтах. Уже после начала скандала она в нехарактерном для дипломатов прямолинейном тоне потребовала отставки главы САП Назара Холодницкого, вспомнив историю об "аквариумных рыбках" – прослушке, которую НАБУ с санкции Генпрокуратуры установили в кабинете Холодницкого в начале прошлого года.

Информированный источник РБК-Украина в правоохранительных органах предположил, что резкость посла, возможно, была вызвана тем, что Йованович стало известно о показаниях, которые Холодницкий ранее давал американцам по поводу роли посольства и НАБУ в "сливе" данных про Манафорта.

Итоговый доклад Мюллера разочаровал американских демократов и продемократические СМИ – доказательств сговора Трампа и его штаба с Кремлем обнаружить не удалось. Вместе с тем факты вмешательства РФ в выборы все же подтвердились. Бурно отмечающему победу над "фейк ньюз" Трампу рассказ Луценко об украинском вмешательстве в выборы-2016 пришелся весьма кстати.

"По мере того, как исчезает российский сговор, появляется украинский след, чтобы помочь Клинтон", – назвал свою колонку в The Hill Джон Соломон. Обсудить эту историю его пригласили на канал Fox News, открыто поддерживающий Трампа, а американский президент лично сообщил о ней в своем Twitter. Еще ранее Трамп ретвитнул статью о том, как Сытник якобы признался во вмешательстве в американские выборы.

Сын президента Дональд Трамп-младший тем временем публично атаковал посла Йованович. Прореспубликанское издание The Daily Wire выпустило текст под заголовком "Растут призывы снять посла США в Украине" со ссылками на дискуссии на том же Fox News, а сын Трампа разместил ее в своем Twitter с припиской "Нам нужно больше Ричардов Греннелов (посол США в Германии, занимающий радикально консервативные позиции, - ред.) и меньше таких шутников (как Йованович, - ред.), в качестве послов".

Высока вероятность, что эта история и дальше будет набирать обороты. В своей очередной колонке на The Hill Соломон подробнее рассказал о том, как посольство США якобы пыталось прекратить расследования Генпрокуратуры против Центра противодействия коррупции, а также просило не трогать его основателя и двух близких к ЦПК народных депутатов. В истории также всплывают финансист Джордж Сорос, поддерживающий ЦПК вместе с американским правительством и якобы причастный к сливу информации про Манафорта, олигарх Дмитрий Фирташ, ранее бывший "главной целью группы Сороса в Украине", и даже экс-премьер Павел Лазаренко, часть конфискованных средств которого ЦПК хотел получить для создания антикоррупционного центра.

Тем временем, The Hill должен обнародовать продолжение интервью с Луценко. По информации РБК-Украина, там может пойти речь о газодобывающей компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. В состав совета директоров Burisma входит Хантер Байден, сын экс-вице-президента США и возможного кандидата от демократов на выборах-2020 в США Джо Байдена. И именно по потенциальному сопернику Трампа эта история может ударить больнее всего. И, наконец, стоит напомнить, что Йованович была назначена послом как раз во время вице-президентства Байдена, ответственного в предыдущей американской администрации за украинское направление.

Возможно, разыгрывая все эти комбинации, украинское руководство считает, что таким образом оно исправляет урон, нанесенный американскому президенту историей с Манафортом, и завоевывает симпатию хозяина Белого дома. Попутно "сбивая" слишком неудобного посла и дружественного Йованович директора НАБУ. Но на самом деле подобные игры в глобальную политику для Киева слишком опасны. Пытаясь решить одну проблему, очень просто создать намного большую.

В 2016 году весь украинский политический истеблишмент уже ошибся, сделав четкую публичную ставку на президентских выборах в США на Хиллари Клинтон. После победы Трампа отношения с новой администрацией в Белом доме пришлось выстраивать даже не с фундамента, а с ямы под него. Сейчас, после того, как прокурор Мюллер признал, что доказательств сговора между Трампом и Кремлем на выборах-2016 не было, вопрос его импичмента фактически снят с повестки дня, а шансы на переизбрание в ноябре 2020 года наоборот увеличились.

Впрочем, до американских выборов еще более полутора лет, за которые может случиться все что угодно. Само избрание Трампа президентом – лучшее доказательство того, что политически прогнозы не срабатывают даже в такой состоявшейся демократии, как американская. А вот испорченные отношения с оппозиционной к Трампу частью американского политикума и лично потенциальным кандидатом от демократов Джо Байденом – почти состоявшийся факт.

Украина в этой истории напоминает нерадивого ученика, который решил внезапно завоевать популярность взбалмошного директора школы, находящегося в хроническом конфликте с доброй половиной педагогического коллектива, слив на них компромат. И попутно избавиться от надоевшего своими нравоучениями классного руководителя, поставленного предыдущим директором. И все это вместо того, чтобы просто спокойно учиться и успешно сдавать экзамены. Попытка дерзкая и рискованная – директора в обозримой перспективе опять могут поменять, а вот учительский состав эти поспешные поступки запомнит надолго.