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Чутки про загрозу імпорту електроенергії з ЄС є маніпуляцією, - НКРЕКП

Київ, Понеділок 14 жовтня 2024 21:29
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Чутки про загрозу імпорту електроенергії з ЄС є маніпуляцією, - НКРЕКП Фото: загрози імпорту електроенергії із ЄС немає (facebook.com Укренерго)
Автор: Іван Носальський

Перед "Укренерго" дійсно поставили низку умов щодо відповідності європейським стандартам. Але чутки про загрозу для імпорту електроенергії з Євросоюзу - маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У НКРЕКП підтвердили, що справді отримували листа від директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковські, в якому наголошується на необхідності відповідності "Укренерго" європейським стандартам.

Зокрема, Секретаріат поінформував про необхідність заповнення вакантних місць у наглядовій раді "Укренерго". Як запевнили у Нацкомісії, всі необхідні для цього процедури вже відбуваються.

"Будь-яка інформація у ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією... Зазначаємо, що станом на сьогоднішній день жодних підстав для зупинення сертифікації оператора системи передачі чи неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - додали у НКРЕКП.

Вимоги до "Укренерго"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна отримало у розпорядження листа від Секретаріату Енергетичного співтовариства для НКРЕКП, в якому зазначені умови для "Укренерго".

У разі невиконання до 9 грудня необхідно буде знову відкрити процедуру сертифікації, що могло б призвести до втрати можливості імпорту електроенергії.

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Укренерго Електроенергія
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