Чутки про загрозу імпорту електроенергії з ЄС є маніпуляцією, - НКРЕКП

Перед "Укренерго" дійсно поставили низку умов щодо відповідності європейським стандартам. Але чутки про загрозу для імпорту електроенергії з Євросоюзу - маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У НКРЕКП підтвердили, що справді отримували листа від директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковські, в якому наголошується на необхідності відповідності "Укренерго" європейським стандартам. Зокрема, Секретаріат поінформував про необхідність заповнення вакантних місць у наглядовій раді "Укренерго". Як запевнили у Нацкомісії, всі необхідні для цього процедури вже відбуваються. "Будь-яка інформація у ЗМІ про загрозу імпорту електроенергії є відвертою маніпуляцією... Зазначаємо, що станом на сьогоднішній день жодних підстав для зупинення сертифікації оператора системи передачі чи неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає", - додали у НКРЕКП.