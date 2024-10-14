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Слухи об угрозе для импорта электроэнергии из ЕС являются манипуляцией, - НКРЭКУ

Киев, Понедельник 14 октября 2024 21:29
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Слухи об угрозе для импорта электроэнергии из ЕС являются манипуляцией, - НКРЭКУ Фото: угрозы импорту электроэнергии из ЕС нет (facebook.com Укренерго)
Автор: Иван Носальский

Перед "Укрэнерго" действительно поставили ряд условий насчет соответствия европейским стандартам. Но слухи об угрозе для импорта электроэнергии из Евросоюза - манипуляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В НКРЭКУ подтвердили, что действительно получали письмо от директора Секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковски, в котором подчеркивается необходимость соответствия "Укрэнерго" европейским стандартам.

В частности, Секретариат проинформировал о необходимости заполнить вакантные места в наблюдательном совете "Укрэнерго". Как заверили в Нацкомиссии, все необходимые для этого процедуры уже происходят.

"Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией... Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет", - добавили в НКРЭКУ.

Требования к "Укрэнерго"

Напомним, ранее РБК-Украина получило в распоряжение письмо от Секретариата Энергетического сообщества для НКРЭКУ, в котором указаны условия для "Укрэнерго".

В случае их невыполнения до 9 декабря необходимо будет снова открыть процедуру сертификации, что могло бы привести к потере возможности импорта электроэнергии.

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Укрэнерго Электроэнергия
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