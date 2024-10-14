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В ЄС попередили Україну про загрозу пересертифікації "Укренерго": що це означає

Київ, Понеділок 14 жовтня 2024 17:25
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В ЄС попередили Україну про загрозу пересертифікації "Укренерго": що це означає Фото: у ЄС попередили Україну про загрозу пересертифікації "Укренерго" (facebook.com Олена Дворянчикова)
Автор: Юрій Дощатов, Іван Носальський

Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про можливість пересертифікації компанії "Укренерго" як оператора системи передачі електроенергії. Такий сценарій можливий, якщо до 9 грудня не буде виконано низку вимог.

Про це йдеться у листі Секретаріату до голови НКРЕКП Юрія Власенка, який є у розпорядженні РБК-Україна.

Якщо умови не будуть виконані, компанія втратить сертифікат оператора (ISO) і, таким чином, позбавиться можливості імпорту електроенергії на період проходження повторної процедури сертифікації.

Зокрема, йдеться про чотири умови.

  • Уряд має виконати обіцянку і призначити до 9 грудня наглядову раду "Укренерго" в повному складі. Оскільки на сьогодні наглядова рада складається лише з чотирьох членів: трьох представників держави та одного незалежного члена. Вакансія незалежного члена Наглядової ради залишається незайнятою з квітня 2022 року, а ще двоє незалежних членів подали у відставку у вересні 2024 року.
  • Статут "Укренерго" повинен бути переглянутий з метою посилення ролі незалежної Наглядової ради у прийнятті рішень компанії.
  • Уряд має підтвердити створення окремого структурного підрозділу для координації та взаємодії операторів паливно-енергетичного комплексу, під прямим підпорядкуванням призначеного заступника міністра. Саме цей заступник буде виконувати функції Міністерства енергетики щодо управління корпоративними правами держави в "Укренерго", а також управління державною власністю. Поки невідомо, хто призначений заступником міністра, чи призначений новий підрозділ і чи функціонує він.
  • Також мають бути переглянуті умови забезпечення повної незалежністі "Укренерго" від втручання міністерства та міністра енергетики.

"Кожен із описаних вище аспектів сам по собі є підставою для повторного відкриття процедури сертифікації… Тому ми з повагою просимо НКРЕКП оцінити відповідність "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу та знову відкрити процедуру сертифікації, якщо відповідність щодо зазначених аспектів не буде досягнута до 9 грудня 2024 року", - йдеться у листі Секретаріату.

Повний зміст листа:

Як повідомляло РБК-Україна, 11 жовтня Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

У вересні два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреасен після звільнення голови компанії, заявили про відставку через тиск з боку влади.

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Укренерго Електроенергія
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