В ЄС попередили Україну про загрозу пересертифікації "Укренерго": що це означає

Секретаріат Енергетичного співтовариства попередив Україну про можливість пересертифікації компанії "Укренерго" як оператора системи передачі електроенергії. Такий сценарій можливий, якщо до 9 грудня не буде виконано низку вимог.

Про це йдеться у листі Секретаріату до голови НКРЕКП Юрія Власенка, який є у розпорядженні РБК-Україна .

"Кожен із описаних вище аспектів сам по собі є підставою для повторного відкриття процедури сертифікації… Тому ми з повагою просимо НКРЕКП оцінити відповідність "Укренерго" вимогам щодо анбандлінгу та знову відкрити процедуру сертифікації, якщо відповідність щодо зазначених аспектів не буде досягнута до 9 грудня 2024 року", - йдеться у листі Секретаріату.

Зокрема, йдеться про чотири умови.

Якщо умови не будуть виконані, компанія втратить сертифікат оператора (ISO) і, таким чином, позбавиться можливості імпорту електроенергії на період проходження повторної процедури сертифікації.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 жовтня Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

У вересні два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреасен після звільнення голови компанії, заявили про відставку через тиск з боку влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.