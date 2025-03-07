Чутки про територіальні поступки України - це лише медійна інформаційна буря, - МЗС

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. А подібні заяви в медіа слід сприймати без зайвих емоцій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Ми розглядаємо це як загальні формулювання. До нас не надходили жодні офіційні пропозиції щодо поступок з боку США або інших партнерів", - наголосив він.

За його словами, заяви в медіа часто є відповідями на запитання журналістів і не варто робити з них далекосяжних висновків.

"Те, що ми бачимо в медіа - це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова", - зазначив Тихий.

Він також підкреслив, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву.

"Росія незаконно перебуває на українській землі. Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН", - підсумував Тихий.

Що говорять у США про можливі поступки України

Варто нагадати, що міністр оборони США Піт Хегсет заявляв про те, що мир між Україною і Росією передбачатиме "своєрідну демаркацію", яку не хоче жодна зі сторін".

Водночас спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог допускав, що Україні за підсумками мирного процесу, ймовірно, доведеться піти на територіальні поступки. Він підкреслював, що втрату територій не обов'язково визнавати юридично.