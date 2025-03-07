Слухи о территориальных уступках Украины - это лишь медийная информационная буря, - МИД

Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. А подобные заявления в медиа следует воспринимать без лишних эмоций.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", - подчеркнул он.

По его словам, заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов и не стоит делать из них далеко идущих выводов.

"То, что мы видим в медиа - это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", - отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению.

"Россия незаконно находится на украинской земле. Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", - подытожил Тихий.

Что говорят в США о возможных уступках Украины

Стоит напомнить, что министр обороны США Пит Хегсет заявлял о том, что мир между Украиной и Россией будет предусматривать "своеобразную демаркацию", которую не хочет ни одна из сторон".

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог допускал, что Украине по итогам мирного процесса, вероятно, придется пойти на территориальные уступки. Он подчеркивал, что потерю территорий не обязательно признавать юридически.