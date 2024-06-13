Чутки про нову Patriot для України від США та удар по російських ЗРК у Криму: новини за 12 червня

Сполучені Штати можуть передати Україні ще одну систему Patriot. Тим часом українські захисники вдарили по ЗРК росіян у Криму.

Більш детально про те, що сталося у середу, 12 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

США відправлять Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press

Сполучені Штати передадуть Україні ще один ракетний комплекс Patriot, пише Associated Press.

За інформацією видання, рішення ухвалене у відповідь на заклики Києва про посилення протиповітряної оборони, оскільки країна бореться з інтенсивним наступом РФ на північному сході Харківської області.

Сили оборони вночі "накрили" ракетами ворожі ЗРК у Криму, - Генштаб

Сили оборони 12 червня вночі завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Згідно з результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 і С-400.

Україна з Rheinmetall разом виготовлятимуть БМП Lynx: перша машина буде цього року

Україна домовилася з оборонним заводом Rheinmetall про спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx. Перша машина буде вже цього року.

Відповідну заяву міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зробив на конференції з відновлення України у Берліні.

Перерізали огорожу та кинули бус: на Закарпатті 18 людей могли втекти до Угорщини.

У Закарпатській області на околиці села Гуняді, неподалік кордону, знайшли кинутий мікроавтобус Volkswagen Transporter. Ймовірно, використавши цей бус, група з 18 осіб могла втекти до Угорщини, перед цим прорізавши дірку в огорожі.

Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

У ГУР підтвердили поразку двох Су-57 та розповіли про ступінь ушкоджень

В результаті атаки дрона в Росії в суботу, 8 червня, було уражено два нові багатоцільові літаки Су-57, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Він нагадав, що Су-57 були уражені вперше.

У Білому домі підтвердили, що Україна та США 13 червня підпишуть гарантії безпеки

Україна та Сполучені Штати Америки 13 червня підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Таким чином, він підтвердив відповідні чутки, які поширювали західні ЗМІ.

Столтенберг розповів, чого Україна може очікувати від саміту НАТО у Вашингтоні

Лідери країн НАТО під час саміту Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня обговорюватимуть допомогу Україні, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем стане координація постачання зброї.