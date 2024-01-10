Чутки про "буферну зону" у Харківській області: у ЗСУ порадили вірити тільки офіційній інформації

Що цьому передувало?

Днями прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "військові вживатимуть заходів, щоб захистити Бєлгород від українських обстрілів".

Після його заяви у Росії знову заговорили про масштабний наступ на Харківську область заради створення 15-кілометрової "буферної зони".

Чи можливий повторний наступ РФ?

Інституту вивчення війни (ISW) відреагував на подібні заяви росіян. Спеціалісти вважають, що наразі у РФ немає достатньої кількості сил для того, щоб повторити наступ на схід України та створити там так звану "буферну зону".

Раніше в ISW заявляли, що Росія може посилити бойові дії на відрізку фронту біля Куп'янська.

Реакція ЗСУ

Як заявив Фітьо, росіяни ще з жовтня активізували наступальні операції біля Куп'янська. Зокрема, окупанти намагалися прорвати оборону за допомогою піхотних штурмів. Однак спроби були невдалими, тому Росія почала використовувати техніку і піхоту разом.

"Ворог раніше намагався використовувати саме піхотні штурми, а потім побачив, що це не приносить відповідних результатів. До цих піхотних штурмів додалася техніка і ми всі бачили неодноразово на відео як ця техніка рашисті разом із піхотою неподалік Синьківки (село на шляху до Куп'янська) вся розбивається. Тобто успіхів якихось на цьому напрямку вони не мають", - сказав він.

Водночас він сказав, що все, що інформацію, яка стосується можливого наступу РФ та створення "буферної зони" у Харківській області варто сприймати від офіційних джерел ЗСУ, а не ту, яку поширюють міжнародні ЗМІ.

Ситуація біля Куп'янська

В кінці 2023 року командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку. У ЗСУ не виключали і того, що окупанти хочуть захопити Куп'янськ, та вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

При цьому голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що наступ терористів на напрямку сповільнився, а ЗСУ, зі свого боку, завдають їм великого ураження.

За словами речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, подібні інформаційні акції здійснюються або ж в інтересах ворога, або в "рамках реалізації справжньої свободи слова і нормальної інформаційної політики.