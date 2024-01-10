Слухи о "буферной зоне" вблизи Харькова: в ВСУ посоветовали верить только официальной информации

Что этому предшествовало?

На днях пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что "военные будут принимать меры, чтобы оградить Белгород от украинских обстрелов".

После его заявления в России снова заговорили о масштабном наступлении на Харьковскую область для создания 15-километровой "буферной зоны".

Возможно ли повторное наступление РФ?

Институт изучения войны (ISW) отреагировал на подобные заявления россиян. Специалисты считают, что в настоящее время у РФ нет достаточного количества сил для того, чтобы повторить наступление на восток Украины и создать там так называемую "буферную зону".

Ранее в ISW заявляли, что Россия может усилить боевые действия на отрезке фронта возле Купянска.

Реакция ВСУ

Как заявил Фитьо, россияне еще с октября активизировали наступательные операции у Купянска. В частности, оккупанты пытались прорвать оборону с помощью пехотных штурмов. Однако попытки были неудачны, поэтому Россия начала использовать технику и пехоту вместе.

"Враг раньше пытался использовать именно пехотные штурмы, а потом увидел, что это не приносит соответствующих результатов. К этим пехотным штурмам добавилась техника и мы все видели неоднократно на видео как эта техника решительная вместе с пехотой неподалеку от Синьковки (село на пути к Купянску). ) вся разбивается. То есть успехов каких-то на этом направлении они не имеют", - сказал он.

В то же время он сказал, что все, что касается возможного наступления РФ и создания "буферной зоны" в Харьковской области следует воспринимать от официальных источников ВСУ, а не ту, которую распространяют международные СМИ.

Ситуация возле Купянска

В конце 2023 года командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском направлении. В ВСУ не исключали и того, что оккупанты хотят захватить Купянск, и выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что наступление террористов на направлении замедлилось , а ВСУ, со своей стороны, наносят им большое поражение.

По словам спикера Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, подобные информационные акции осуществляются либо в интересах врага, либо в "рамках реализации настоящей свободы слова и нормальной информационной политики".