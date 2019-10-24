Чумак: расследование дел Майдана не остановится из-за Горбатюка

После увольнения руководителя ликвидированного Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка расследование дел Майдана не остановится. Об этом заявил замглавы ГПУ - главный военный прокурор Виктор Чумак, передает пресс-служба ГПУ в Facebook.

По его словам, на сегодня над расследованием дел Майдана работают 43 следователя, которые будут переназначены после ликвидации Управления спецрасследований. Он также напомнил, что с 20 ноября органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования.

"Ситуация не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы уволили бы Горбатюка в любом случае. Мы просто-напросто ликвидировали бы это управление", - заявил Чумак.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что уволила Горбатюка из-за ликвидации его управления.

В то же время источники РБК-Украина сообщили, что Управление Горбатюка рассматривало вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. По имеющейся информации, следствие подозревает Богдана в нарушении закона во время работы в правительстве Николая Азарова и влиянии на судебные решения.